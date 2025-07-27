Izrael objavio "taktičku obustavu" vojnih operacija u tri dijela Pojasa Gaze

Izraelska vojska saopćila je da je na snagu jutros stupila takozvana “taktička i lokalizirana suspenzija vojnih operacija“ u odabranim područjima blokiranog Pojasa Gaze, javlja Anadolu.

Suspenzija je počela u 10 sati po lokalnom vremenu (07:00 GMT) u tri ključna područja Al-Mavasija, Deir al-Balaha i grada Gaze, pokrivajući dijelove centralnog, južnog i sjevernog Pojasa Gaze, rekao je glasnogovornik izraelske vojske u izjavi koju prenosi list “Yedioth Ahronoth“.

Al-Mavasi je dio pješčane obalne teritorije koji se proteže od jugozapadnog Deir al-Balaha preko zapadnog Kan Junisa do zapadnog Rafaha u južnoj Gazi. Postao je zona u kojoj su mnogi raseljeni Palestinci potražili utočište.

Objava je uslijedila nekoliko sati nakon što je izraelski Kanal 12 izvijestio da su se najviši izraelski lideri, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, ministra odbrane Israela Kaca i ministra vanjskih poslova Gideona Sa'ara, složili oko ograničene humanitarne pauze. Nije određen tačan vremenski okvir za kraj suspenzije.

Od 27. maja, Izrael je pokrenuo zasebnu inicijativu za distribuciju pomoći putem Humanitarne fondacije za Gazu (GHF), zaobilazeći Ujedinjene nacije (UN) i međunarodne humanitarne agencije. Ovaj potez je naišao na široko odbacivanje globalne humanitarne zajednice. GHF ima podršku SAD-a.

U međuvremenu, izraelske snage nastavljaju otvarati vatru na Palestince koji se okupljaju u blizini distributivnih centara, ubijajući stotine ljudi.

Kriza gladi u Gazi pretvorila se u humanitarnu katastrofu. Potresni snimci prikazuju teško mršave stanovnike, neke svedene na kožu i kost, kako se ruše od iscrpljenosti, dehidracije i dugotrajnog gladovanja.