HUMANITARNA KATASTROFA

Život sedmomjesečne bebe u opasnosti zbog pothranjenosti u Gazi

Boreći se s pothranjenošću, zdravlje dojenčeta se nastavlja pogoršavati dok stroga izraelska blokada Pojasa Gaze predstavlja ozbiljnu prijetnju

Anadolija

27.7.2025

Sedmomjesečni Salim Mahmud Avad pati od velikog gubitka težine zbog nedostatka dječje formule i hrane nakon što je sa porodicom raseljen u grad Gazu, javlja Anadolu.

Boreći se s pothranjenošću, zdravlje dojenčeta se nastavlja pogoršavati dok stroga izraelska blokada Pojasa Gaze predstavlja ozbiljnu prijetnju životima dojenčadi i cijele populacije u enklavi.

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, izraelska vojska provodi brutalnu ofanzivu na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, ubivši preko 59.700 Palestinaca, većinom žena i djece. Nemilosrdno bombardiranje uništilo je enklavu i dovelo do nestašice hrane.

