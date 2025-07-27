Život sedmomjesečne bebe u opasnosti zbog pothranjenosti u Gazi

Sedmomjesečni Salim Mahmud Avad pati od velikog gubitka težine zbog nedostatka dječje formule i hrane nakon što je sa porodicom raseljen u grad Gazu, javlja Anadolu.

Boreći se s pothranjenošću, zdravlje dojenčeta se nastavlja pogoršavati dok stroga izraelska blokada Pojasa Gaze predstavlja ozbiljnu prijetnju životima dojenčadi i cijele populacije u enklavi.

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, izraelska vojska provodi brutalnu ofanzivu na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, ubivši preko 59.700 Palestinaca, većinom žena i djece. Nemilosrdno bombardiranje uništilo je enklavu i dovelo do nestašice hrane.