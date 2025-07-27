Francuska ukinula nalog za hapšenje Bašara al-Asada zbog pravne tehnikalije

Najviši sud Francuske ukinuo je nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Sirije Bašara al-Asada (Bashar al-Assad), koji je ranije bio izdat zbog smrtonosnih hemijskih napada iz 2013. godine.

Kasacioni sud presudio je da predsjednički imunitet ostaje na snazi i u slučajevima navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, čime je srušena nada aktivista da će se napraviti presedan u međunarodnom pravu.

Predsjedavajući sudija Kristof Sular (Christophe Soulard) dodao je kako Asad, pošto više nije na vlasti nakon što ga je u decembru svrgnula grupa predvođena islamistima, "može biti meta novih naloga za hapšenje" te da se "istraga u ovom slučaju može nastaviti".

Hemijski napadi

Francuske vlasti izdale su nalog za hapšenje u novembru 2023. godine, optužujući Asada za saučesništvo u komandnom lancu tokom napada sarin gasom 4. i 5. augusta 2013. godine u Adri i Dumi, predgrađima Damaska. Prema podacima američkih obavještajnih službi, u tim napadima ubijeno je više od 1.000 ljudi.

Sirijske vlasti tada su negirale umiješanost i za napade optužile pobunjenike.

Francuski istražitelji postupak su pokrenuli na osnovu principa univerzalne jurisdikcije, koji omogućava sudovima da gone počinioce najtežih zločina bez obzira na to gdje su djela počinjena.

Istraga se oslanjala na svjedočenja preživjelih i dezertera, kao i na foto i video dokaze. Na osnovu prikupljenog materijala, izdati su nalozi za hapšenje Asada, njegovog brata Mahera, koji je predvodio elitnu vojnu jedinicu, te dvojice generala.

Javni tužioci odobrili su tri od četiri naloga, ali su se žalili na onaj koji se odnosi na Asada, pozivajući se na njegov status tadašnjeg šefa države.

Saučesništvo u zločinima

Ipak, Apelacioni sud u Parizu je u junu prošle godine potvrdio taj nalog, nakon čega su se tužioci ponovo žalili, a slučaj je završio pred Kasacionim sudom.

U međuvremenu, francuske istražne sudije izdale su u januaru novi nalog za hapšenje Asada, ovaj put zbog sumnje na saučesništvo u ratnim zločinima tokom bombardovanja grada Deraa 2017. godine, u kojem je poginula osoba s dvojnim francusko-sirijskim državljanstvom.

Prema informacijama iz Rusije, Asad i članovi njegove porodice pobjegli su u tu zemlju nakon što su pobunjenici preuzeli vlast u decembru prošle godine.