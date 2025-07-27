Hamas osudio izraelske zračne dostave pomoći kao propagandu za prikrivanje trenutne opsade i gladi u Gazi

Hamas je u nedjelju osudio izraelske operacije zračnog desanta i ograničene humanitarne koridore u Gazi kao “obmanjujuću taktiku“ usmjerenu na ublažavanje imidža okupacije i odbijanje međunarodnih zahtjeva za ukidanje opsade i okončanje kampanje gladovanja protiv Palestinaca, javlja Anadolu.

"Pravo, a ne usluga"

U službenom saopštenju, palestinska grupa je opisala strategiju zračnog desanta i takozvane humanitarne koridore kao dio “proračunate politike upravljanja glađu, nametanja prisilnih realnosti i izlaganja civila opasnosti i poniženju“.

- Dolazak hrane i lijekova u Gazu nije usluga, već prirodno pravo i hitna potreba da se zaustavi katastrofa koju je nametnula okupacija slična nacističkoj - saopštio je Hamas.

Naglasili su da su zaustavljanje agresije, probijanje blokade i otvaranje svih graničnih prelaza jedini načini da se okonča zločin gladovanja u Gazi.

Hamas je također naveo kako izraelskog premijera Benjamina Netanjahua smatra direktno odgovornim za politike koje su dovele do masovnih smrti civila, nazivajući njegovo postupanje s pomoći i sistematsko gladovanje jasnim ratnim zločinima.

Apel međunardnoj zajednici

Grupa je pozvala međunarodnu zajednicu da pojača i zvanični i narodni pritisak kako bi se prekinula opsada i zaustavila namjerna kampanja izgladnjivanja i genocida.

Hamas upozorava da se ne nasjeda na izraelsku propagandu koja ima za cilj odvratiti pažnju od tekućih zločina.

Ovo se dešava nakon što je Izrael u nedjelju izvršio humanitarnu pomoć iz zraka iznad Gaze i najavio planove za lokalizovane privremene pauze u vojnim operacijama kako bi se omogućila dostava pomoći kroz određene sigurne koridore.

Od 27. maja, Izrael je pokrenuo zasebnu inicijativu za distribuciju pomoći putem Humanitarne fondacije za Gazu (GHF), zaobilazeći Ujedinjene nacije (UN) i međunarodne humanitarne agencije. Ovaj potez je naišao na široko odbacivanje globalne humanitarne zajednice. GHF ima podršku SAD-a.

U međuvremenu, izraelske snage nastavljaju otvarati vatru na Palestince koji se okupljaju u blizini distributivnih centara, ubijajući stotine ljudi.