Ispovijest izraelskog vojnika šokirala javnost: "Spaljivali smo i zakopavali pakete pomoći"

Izraelska radiodifuzna korporacija (KAN) potvrdila je da je izraelska vojska uništila desetine hiljada paketa humanitarne pomoći – uključujući velike količine hrane i lijekova – koji su bili namijenjeni izgladnjelom stanovništvu Gaze.

Pozivajući se na izvore iz same vojske, u izvještaju se navodi da je više od 1.000 kamiona pomoći namjerno uništeno.

- Izlazili smo na teren, pakete smo ostavljali na suncu. Ako se ne prebace u Gazu, prisiljeni smo ih spaliti ili zakopati - potvrdili su vojni izvori.

Oštre osude

Iako raste međunarodni pritisak da se omogući isporuka pomoći, izraelske vlasti pravdaju uništavanje tvrdnjama da "mehanizam distribucije pomoći u Gazi ne funkcioniše".

Ovakav potez naišao je na oštre osude jer se događa usred humanitarne katastrofe. Stručnjaci i međunarodne organizacije upozoravaju da više od 2,3 miliona ljudi u Gazi živi na ivici gladi nakon 21 mjeseca rata, opsade i – kako se navodi – svjesne politike izgladnjivanja.

Uništavanje pomoći nije izolovan slučaj, već dio šireg obrasca blokade. Izrael već gotovo 20 godina održava strogu kontrolu nad Pojasom Gaze, ali se situacija drastično pogoršala od početka sukoba.

Odbacivanje odgovornosti

UN-ove agencije i brojne nevladine organizacije više puta su optuživale izraelske vlasti da blokiraju ili odgađaju isporuke pomoći – nerijetko sedmicama – dok desetine hiljada tona hrane, vode i medicinske opreme propada na graničnim prelazima.

Sve veći broj međunarodnih pravnika i zvaničnika UN-a tvrdi da izraelske aktivnosti mogu predstavljati kršenje Konvencije o genocidu i međunarodnog humanitarnog prava.

I pored svega, izraelski zvaničnici odbacuju odgovornost. Vladini portparoli tvrde da je problem u kolapsu civilne infrastrukture u Gazi – iako je većinu te infrastrukture uništilo upravo izraelsko bombardovanje.