Nekoliko egipatskih kamiona s pomoći ušlo u Gazu preko graničnog prelaza Rafah

Nekoliko egipatskih kamiona s pomoći ušlo je u Pojas Gaze preko graničnog prijelaza Rafah u nedjelju ujutro, prevozeći osnovne potrepštine pomoći, uključujući hranu i infrastrukturne potrepštine, prenosi Anadolu.

Video snimci “Al Qahera Newsa“ prikazuju nekoliko kamiona natovarenih tonama robe kako se kreću s egipatske strane u Gazu.

U međuvremenu, medijska kuća “Al-Ahram Gate“ izvijestila je da je konvoj dio kontinuirane podrške Egipta palestinskom narodu.

Prema izvještajima, zalihe koje prevoze egipatski i emiratski kamioni uključuju hranu i materijale namijenjene sanaciji oštećene infrastrukture.

Nije bilo detaljnog saopćenja egipatskog Crvenog polumjeseca ili nadležnih vlasti o ukupnom broju kamiona ili rasporedu daljnjih isporuka.

Isporuka pomoći dolazi uslijed rastućeg međunarodnog pritiska da se omogući nesmetan humanitarni pristup Gazi, gdje su agencije UN-a upozorile na neposrednu glad i široko rasprostranjeno uništavanje civilne infrastrukture zbog tekućih izraelskih vojnih operacija.