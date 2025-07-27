Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OSNOVNE POTREPŠTINE

Nekoliko egipatskih kamiona s pomoći ušlo u Gazu preko graničnog prelaza Rafah

Hrana i infrastrukturni materijal dostavljeni egipatskim i emiratskim kamionima uslijed produbljivanja humanitarne krize, javljaju egipatski mediji

Kamioni s pomoći - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+3
Anadolija

27.7.2025

Nekoliko egipatskih kamiona s pomoći ušlo je u Pojas Gaze preko graničnog prijelaza Rafah u nedjelju ujutro, prevozeći osnovne potrepštine pomoći, uključujući hranu i infrastrukturne potrepštine, prenosi Anadolu.

Video snimci “Al Qahera Newsa“ prikazuju nekoliko kamiona natovarenih tonama robe kako se kreću s egipatske strane u Gazu.

U međuvremenu, medijska kuća “Al-Ahram Gate“ izvijestila je da je konvoj dio kontinuirane podrške Egipta palestinskom narodu.

Prema izvještajima, zalihe koje prevoze egipatski i emiratski kamioni uključuju hranu i materijale namijenjene sanaciji oštećene infrastrukture.

Nije bilo detaljnog saopćenja egipatskog Crvenog polumjeseca ili nadležnih vlasti o ukupnom broju kamiona ili rasporedu daljnjih isporuka.

Isporuka pomoći dolazi uslijed rastućeg međunarodnog pritiska da se omogući nesmetan humanitarni pristup Gazi, gdje su agencije UN-a upozorile na neposrednu glad i široko rasprostranjeno uništavanje civilne infrastrukture zbog tekućih izraelskih vojnih operacija.

# IZRAEL
# GAZA
# POMOĆ
# EGIPAT
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.