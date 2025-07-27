Njemačka policija razbila veliki propalestinski skup u Berlinu

Uz privođenje desetina osoba, njemačka policija u glavnom gradu Berlinu razbila je sinoć propalestinske demonstracije kojima su prisustvovale hiljade ljudi, javlja Anadolu.

Protest je održan u blizini metro stanice Sudstern u okrugu Kreuzberg, gdje su okupljeni protestirali protiv rata koji Izrael provodi u Gazi i skrenuli pažnju na krizu gladi u blokiranoj palestinskoj enklavi.

Demonstranti su zatim marširali, skandirajući propalestinske slogane i noseći transparente s antiizraelskim porukama.

Mnogi stanovnici duž rute pokazali su podršku pojavljujući se na svojim prozorima.

Sukobi između demonstranata i policije izbili su na nekoliko mjesta tokom marša.

Dok su se demonstranti približavali metro stanici Kottbusser Tor, policija je snažno intervenirala, privela mnoge i demonstrante, a veliki broj njih je i ozlijeđen.

U saopćenju, policija tvrdi da protest predstavlja "prijetnju javnoj sigurnosti" i da je naredila da se skup prekine.