TELEFONSKI RAZGOVOR

Erdoan i Macron razgovarali o krizi u Gazi, turski lider pozvao na brzu globalnu akciju

Turski lider upozorio na pogoršanje humanitarne krize u Gazi, istakao rješenje o dvije države neophodnim i pozdravio francusko priznanje Palestine

Erdoan i Makron. Anadolija/AP

Anadolija

27.7.2025

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan i francuski predsjednik Emanuel Makron su u nedjelju telefonski razgovarali o eskalirajućoj humanitarnoj krizi u Gazi i izgledima za mir u regiji, javlja Anadolu.

Direkcija za komunikacije Predsjedništva Turske saopćila je da je Erdoan izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog pogoršanja uslova u Gazi, pozivajući na brzu međunarodnu intervenciju.

- Humanitarna situacija u Gazi se pogoršava - rekao je, naglašavajući da međunarodna zajednica mora preduzeti mjere ka trenutnom rješenju.

Erdoan je također ponovio poziv za dugoročno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, navodeći da sukob između Izraela i Palestine mora doći kraju i da je rješenje s dvije države ključno za trajni mir u regiji.

Turski lider je iskoristio priliku da pohvali nedavnu odluku Francuske da formalno prizna Palestinu kao državu. Čestitao je Makronu na potezu Francuske, koji su pozdravili i propalestinski glasovi širom svijeta.

