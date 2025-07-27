Video / Muškarac izbo najmanje 11 ljudi u supermarketu, šestero u kritičnom stanju

U supermarketu Walmart u američkom gradu Traverse City, savezna država Mičigen, u subotu je izbodeno najmanje 11 osoba.

Napadač star 42 godine pritvoren je nakon incidenta koji se, prema riječima šerifa Majkla Šea, dogodio nasumično, pri čemu je osumnjičeni nožem napadao prolaznike. Građani su pomogli u njegovom hapšenju.

Lokalna bolnica potvrdila je da se tamo liječi svih 11 povrijeđenih – šest muškaraca i pet žena. Šest osoba je bilo u kritičnom stanju, dok su najmanje tri čekale operaciju. Traverse City se nalazi na sjeveru SAD-a, uz obalu jezera Mičigen.