Austrijska ministrica potvrdila: Zbog prijetnji Rusije razmišljaju da odustanu od politike neutralnosti

Austrija bi mogla napustiti svoju dugogodišnju politiku neutralnosti i pridružiti se NATO savezu zbog rastuće prijetnje iz Rusije. Ovu mogućnost iznijela je ministrica vanjskih poslova Austrije Beate Majnl-Rajzinger u intervjuu za njemačke medije.

Kako je objasnila, austrijska neutralnost više nije dovoljna da zaštiti zemlju od potencijalnog ruskog napada, dok bi članstvo u NATO savezu i podrška saveznika mogla pružiti sigurnost. Upravo zbog toga, istakla je ministrica, rasprava o pridruživanju Austrije NATO-u danas je izuzetno važna, kao i ulaganja u ponovno naoružavanje austrijske vojske, s obzirom na „sve agresivniju“ Rusiju.

Neće zaštiti

– Jasno je da nas sama neutralnost neće zaštititi. U kontekstu sve neizvjesnije globalne sigurnosne situacije i sve agresivnije Rusije, Austriju štite ulaganja u naše odbrambene kapacitete i partnerstva – poručila je šefica austrijske diplomatije.

Podsjetimo, Beate Majnl-Rajzinger se još u martu ove godine zalagala za zajedničku nabavku oružja s Evropskom unijom, naglasivši da takva saradnja ne krši neutralnost Austrije. Međutim, tada se još nije govorilo o mogućnosti priključenja NATO savezu.

Sada ona smatra da Rusija već duže vrijeme vodi hibridni rat protiv Evrope, koristeći se sajber napadima, sabotažama i kampanjama dezinformacija, čiji je cilj – tvrdi – destabilizacija evropske demokratije.

Austrija je svoju trajnu neutralnost proglasila 26. oktobra 1955. godine, nakon što su se savezničke trupe povukle i zemlja stekla puni suverenitet. Tada je usvojen Ustavni zakon o neutralnosti, kojim se Austrija obavezala da neće ulaziti u vojne saveze niti dozvoljavati strane vojne baze na svojoj teritoriji.

Ključni uslov

Ova neutralnost bila je ključni uslov koji je Sovjetski Savez postavio za povlačenje svojih trupa nakon Drugog svjetskog rata i potpisivanje Austrijskog državnog ugovora. Od tada se 26. oktobar u Austriji obilježava kao Dan neutralnosti, jedan od najvažnijih državnih praznika.

Iako je zemlja ostala vojno neutralna, Austrija je aktivno učestvovala u brojnim međunarodnim mirovnim misijama, sarađivala s Evropskom unijom u oblasti sigurnosti i odbrane, te razvijala odnose s NATO savezom kroz program „Partnerstvo za mir“. Međutim, do sada ulazak u NATO nije bio ozbiljno razmatran.