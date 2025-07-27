Djevojčicu bolio stomak, sad joj se bore za život jer je progutala ovaj sićušni predmet

Trogodišnja djevojčica Mili iz Australije nalazi se u induciranoj komi nakon što je progutala dva mala, ali snažna magneta, što je dovelo do teških zdravstvenih komplikacija.

Magneti su joj probili crijeva i izazvali sepsu, pa je hitno prebačena u bolnicu u Brizbejnu, gdje je operisana i stavljena na aparate za održavanje života.

Ljekari su roditeljima saopštili da su naredni dani presudni, a iako je preživjela najgoru fazu, Mili predstoji još nekoliko operacija.

Porodica, koja se trenutno nalazi daleko od kuće i bez podrške, suočava se s velikim troškovima, pa su prijatelji pokrenuli online kampanju pomoći.

Roditelji su poručili da je ovo noćna mora koju niko ne želi doživjeti, ali su zahvalni što je njihova kćerka još živa zahvaljujući brzoj reakciji ljekara.