MIRIAM MARGOLIJES

Zvijezda "Harry Pottera" šokirala izjavom: Srce mi je slomljeno zbog Gaze

Ministarstvo zdravstva Gaze navodi da je više od 125 osoba umrlo od neuhranjenosti

Miriam Margoliz. Platforma X

S. B.

27.7.2025

Britansko-australska glumica Miriam Margolijes (Margoliz), poznata po ulozi u "Harry Potteru", javno je izrazila saosjećanje s narodom Palestine.

U viralnom videu izjavila je da je duboko potresena događajima u Gazi i da joj je posebno teško jer je Jevrejka.

- Rođena sam 1941. i znam koliko su strašne stvari rađene Jevrejima. Ne mogu podnijeti da moj narod sada čini slične stvari Palestincima - rekla je glumica.

Naglasila je da je situacija u Gazi "šokantna i sramotna" te da ne razumije zašto niko ne zaustavlja nasilje.

U međuvremenu, Izrael je pod međunarodnim pritiskom objavio da je spreman otvoriti humanitarne koridore za prolazak pomoći UN-a, dok organizacije upozoravaju na masovnu glad. 

Ministarstvo zdravstva Gaze navodi da je više od 125 osoba, među njima 85 djece, umrlo od neuhranjenosti.

# HARRY POTTER
# MIRIAM MARGOLYES
