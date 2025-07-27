Zvijezda "Harry Pottera" šokirala izjavom: Srce mi je slomljeno zbog Gaze

Miriam Margoliz. Platforma X
Britansko-australska glumica Miriam Margolijes (Margoliz), poznata po ulozi u "Harry Potteru", javno je izrazila saosjećanje s narodom Palestine.
U viralnom videu izjavila je da je duboko potresena događajima u Gazi i da joj je posebno teško jer je Jevrejka.
- Rođena sam 1941. i znam koliko su strašne stvari rađene Jevrejima. Ne mogu podnijeti da moj narod sada čini slične stvari Palestincima - rekla je glumica.
Naglasila je da je situacija u Gazi "šokantna i sramotna" te da ne razumije zašto niko ne zaustavlja nasilje.
U međuvremenu, Izrael je pod međunarodnim pritiskom objavio da je spreman otvoriti humanitarne koridore za prolazak pomoći UN-a, dok organizacije upozoravaju na masovnu glad.
Ministarstvo zdravstva Gaze navodi da je više od 125 osoba, među njima 85 djece, umrlo od neuhranjenosti.
