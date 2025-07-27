Visoki komesar UN-a: Vlade bi trebaju izvršiti pritisak na Izrael da okonča rat

On je također pozvao na dostavu "masovne" humanitarne pomoći Gazi, kao i na "trenutni, trajni prekid vatre

FENA

27.7.2025

Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk (Türk) pozvao je vlade širom svijeta da iskoriste svoj utjecaj i izvrše pritisak na Izrael da okonča rat u Gazi, javlja BBC.

U video izjavi objavljenoj uoči konferencije o Palestini koja sutra počinje u New Yorku, kaže da svaki dan vidimo "više uništenja, više ubistava i daljnju dehumanizaciju Palestinaca".

Poručio je da Izrael ima "obaveze" osigurati da se stanovništvu osigura hrana i potrepštine za spašavanje života te da bi sve zemlje trebale poduzeti "konkretne korake" kako bi to osigurale.

On je također pozvao na dostavu "masovne" humanitarne pomoći Gazi, kao i na "trenutni, trajni prekid vatre te trenutno i bezuvjetno oslobađanje svih talaca".

U međuvremenu, Jordan i Ujedinjeni Arapski Emirati padobranom su danas u Pojas Gaze bacili 25 tona pomoći iz zraka u prvom zračnom desantu u nekoliko mjeseci, rekao je jordanski službeni izvor.

Dva jordanska aviona C-130 i jedan avion Ujedinjenih Arapskih Emirata bili su uključeni u misiju i ciljali su nekoliko lokacija unutar Pojasa Gaze, navodi se u izvještaju.

Zvaničnici kažu da zračni desanti nisu zamjena za dostavu pomoći kopnom.

# IZRAEL
# PALESTINA
# GAZA
