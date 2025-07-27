Netanjahu bez imalo savjesti: UN laže da Izrael ne dozvoljava ulazak pomoći u Gazu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom današnje posjete bazi izraelskih zračnih snaga na upite o humanitarnoj katastrofi u Pojasu Gaze navodi da "Ujedinjene nacije lažu o izraelskim blokadama konvoja humanitarne pomoći".

Svijet obilaze snimci izgladnjele djece i odraslih koji nemaju pristup osnovnim potrepštinama, koji umiru u najtežim mukama, no premijer Izraela im svoju viziju.

Netanjahu (Netanyahu) u zračnoj bazi Ramon u pustinji Negev, objašnjava da Izrael "mora pustiti zalihe hrane u Gazu bez obzira o ishodu rata", dodajući da je uništenje Hamasa prioritetan cilj.

- Da bismo ostvarili ovaj cilj, a također i oslobodili naše taoce, napredujemo u borbi i pregovorima. Bez obzira na put koji odaberemo, morat ćemo nastaviti dozvoljavati ulazak minimalnih humanitarnih potrepština. To smo do sada radili - rekao je Netanjahu.

Ono što je značajno jeste formulacija izraelskog premijera koji govori o "minimalnim humanitarnim potrepštinama", što ukazuje da Izrael planira samo kratkotrajno i ograničeno omogućiti dostavljanje humanitarne pomoći u Pojas Gaze.

- Kažu da ne dozvoljavamo ulazak humanitarne pomoći. Dozvoljen je. Postoje osigurani konvoji. Bilo ih je cijelo vrijeme, ali danas je to zvanično. Neće biti više izgovora. Nastavit ćemo se boriti, nastavit ćemo djelovati dok ne postignemo sve naše ratne ciljeve i do potpune pobjede - dodao je Netanjahu.

Istaknimo da je u današnjem ažuriranju podataka o žrtvama, ministarstvo zdravstva u Gazi, kojim upravlja Hamas, navedeno da je 88 ljudi ubijeno, a dodatnih 374 povrijeđeno zbog izraelske agresije u protekla 24 sata.

Navodi se da se time broj poginulih popeo na 59.821, a dodatnih 144.851 povrijeđeno od početka rata 7. oktobra 2023. godine.