Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GRAĐANI U PANICI

Video / Nevrijeme u Njemačkoj: Dijete poginulo, podrumi pod vodom, ceste zatvorene

U nekim slučajevima razina vode dosezala je pola metra

Policija je izvijestila o nizu prometnih nesreća. Platforma X

E. A.

27.7.2025

U Bavarskoj vlada pravo nevrijeme - obilne kiše, grmljavina, klizišta i čak snijeg na višim nadmorskim visinama. Njemačka meteorološka služba (DWD) najavljuje obilne oborine do utorka, osobito u području Alpa i predalpskog pojasa, piše Fenix.

Jučer je u Nürnbergu u samo tri sata palo oko 100 litara kiše po četvornom metru. Više od 300 hitnih poziva stiglo je vatrogascima, a voda je prodrla u brojne podrume, podzemne garaže i preplavila ceste. U nekim slučajevima razina vode dosezala je pola metra. Zbog munje se u Himmelstadtu zapalio krov obiteljske kuće, a šteta se procjenjuje na najmanje 100.000 eura.

Policija je izvijestila o nizu prometnih nesreća uzrokovanih aquaplaningom, među kojima su udari u zaštitne ograde na autocestama A3, A73 i A8. Kod mjesta Mittenwald došlo je do tragične nesreće – u frontalnom sudaru na mokrom kolniku smrtno je stradao 11-godišnji dječak, dok je još šest osoba ozlijeđeno.

Unatoč obilnim padalinama, Hochwassernachrichtendienst (Služba za obavještavanje o poplavama) ne očekuje veliki vodeni val. Ipak, mogući su lokalni porasti vodostaja i poplave prometnica. 
Dijelovi autoceste A8 kod Chiemseea bili su privremeno zatvoreni zbog poplava, no policija nije zabilježila veći broj izvanrednih intervencija.

Dok niže nadmorske visine pogađa kiša, na planinskim visinama iznad 2.500 metara najavljen je snijeg. Planinari i izletnici trebaju biti posebno oprezni.

Prema najavama DWD-a, kiša bi u većini područja mogla oslabjeti u noći na utorak, ali na rubnim dijelovima Alpa očekuje se nastavak jakih padalina – uključujući snijeg na najvišim vrhovima.

# POPLAVE
# NJEMAČKA
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.