Video / Nevrijeme u Njemačkoj: Dijete poginulo, podrumi pod vodom, ceste zatvorene

U Bavarskoj vlada pravo nevrijeme - obilne kiše, grmljavina, klizišta i čak snijeg na višim nadmorskim visinama. Njemačka meteorološka služba (DWD) najavljuje obilne oborine do utorka, osobito u području Alpa i predalpskog pojasa, piše Fenix.

Jučer je u Nürnbergu u samo tri sata palo oko 100 litara kiše po četvornom metru. Više od 300 hitnih poziva stiglo je vatrogascima, a voda je prodrla u brojne podrume, podzemne garaže i preplavila ceste. U nekim slučajevima razina vode dosezala je pola metra. Zbog munje se u Himmelstadtu zapalio krov obiteljske kuće, a šteta se procjenjuje na najmanje 100.000 eura.

Policija je izvijestila o nizu prometnih nesreća uzrokovanih aquaplaningom, među kojima su udari u zaštitne ograde na autocestama A3, A73 i A8. Kod mjesta Mittenwald došlo je do tragične nesreće – u frontalnom sudaru na mokrom kolniku smrtno je stradao 11-godišnji dječak, dok je još šest osoba ozlijeđeno.