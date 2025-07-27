Trampova administracija koristi alat umjetne inteligencije kako bi smanjila polovinu saveznih propisa do 2026.

Prema internim dokumentima koje je “Washington Post“ dobio na uvid, a koje su potvrdili brojni zvaničnici, Ministarstvo za efikasnost vlade SAD-a (DOGE) razvilo je novi alat za vještačku inteligenciju (AI) s ciljem ukidanja polovine svih saveznih propisa do januara 2026. godine, prenosi Anadolu.

Nazvan “DOGE AI Deregulation Decision Tool“, sistem je dizajniran da pregleda otprilike 200.000 pravila i preporuči smanjenja na procijenjenih 100.000, eliminirajući one za koje se smatra da više nisu potrebni po zakonu.

Rugulatorni pregledi

Alat je već završio regulatorne preglede u Ministarstvu za stanovanje i urbani razvoj (HUD) i Zavodu za finansijsku zaštitu potrošača, prema The Washington Postu.

- Ovo je veliki napor - navodi se u internom e-mailu HUD-a, dodajući da DOGE sarađuje s advokatima kako bi “pojednostavio proces, koristio vještačku inteligenciju za izradu nacrta i koristio vještačku inteligenciju za poštivanje obavještenja u budućnosti“.

Projekat vještačke inteligencije proizilazi iz izvršne naredbe koju je predsjednik Donald Tramp (Trump) potpisao 31. januara, kojom se od agencija zahtijeva da ukinu deset propisa za svaki novi izdati propis.

- Istražuju se sve opcije - rekao je glasnogovornik Bijele kuće Harrison Fields u e-poruci novinama, upozoravajući da je inicijativa još uvijek u ranoj fazi.

- Stručnjaci DOGE-a koji kreiraju ove planove su najbolji i najpametniji u poslu - rekao je.

Kritičari su, međutim, izrazili zabrinutost zbog tačnosti i zakonitosti korištenja umjetne inteligencije u tako sveobuhvatnim odlukama. Jedan službenik HUD-a rekao je za “Washington Post“ da je alat pogrešno protumačio zakone u nekoliko slučajeva.

Umjetna inteligencija

- Zapravo, ne, umjetna inteligencija je pogrešno pročitala jezik, a on je zapravo tačan - rekao je.

Bivši šef pravnog odjela DOGE-a James Burnham pak brani ovakav proces.

- Kreativna primjena umjetne inteligencije za unapređenje predsjednikove regulatorne agende je jedna logična strategija za postizanje značajnog napretka u tom ograničenom vremenskom periodu - rekao je.

Uprkos internom skepticizmu i pravnim pitanjima, Trumpova administracija planira proširiti alat na sve savezne agencije u narednim mjesecima, s navedenim ciljem da “ponovno pokrene Ameriku 20. januara 2026. godine“.