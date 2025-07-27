Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ISTRAŽUJU SE OPCIJE

Trampova administracija koristi alat umjetne inteligencije kako bi smanjila polovinu saveznih propisa do 2026.

Novi sistem umjetne inteligencije Ministarstva za efikasnost vlade već je pregledao hiljade pravila

Facebook

E. A.

27.7.2025

Prema internim dokumentima koje je “Washington Post“ dobio na uvid, a koje su potvrdili brojni zvaničnici, Ministarstvo za efikasnost vlade SAD-a (DOGE) razvilo je novi alat za vještačku inteligenciju (AI) s ciljem ukidanja polovine svih saveznih propisa do januara 2026. godine, prenosi Anadolu.

Nazvan “DOGE AI Deregulation Decision Tool“, sistem je dizajniran da pregleda otprilike 200.000 pravila i preporuči smanjenja na procijenjenih 100.000, eliminirajući one za koje se smatra da više nisu potrebni po zakonu.

Rugulatorni pregledi

Alat je već završio regulatorne preglede u Ministarstvu za stanovanje i urbani razvoj (HUD) i Zavodu za finansijsku zaštitu potrošača, prema The Washington Postu.

- Ovo je veliki napor - navodi se u internom e-mailu HUD-a, dodajući da DOGE sarađuje s advokatima kako bi “pojednostavio proces, koristio vještačku inteligenciju za izradu nacrta i koristio vještačku inteligenciju za poštivanje obavještenja u budućnosti“.

Projekat vještačke inteligencije proizilazi iz izvršne naredbe koju je predsjednik Donald Tramp (Trump) potpisao 31. januara, kojom se od agencija zahtijeva da ukinu deset propisa za svaki novi izdati propis.

- Istražuju se sve opcije - rekao je glasnogovornik Bijele kuće Harrison Fields u e-poruci novinama, upozoravajući da je inicijativa još uvijek u ranoj fazi.

- Stručnjaci DOGE-a koji kreiraju ove planove su najbolji i najpametniji u poslu - rekao je.

Kritičari su, međutim, izrazili zabrinutost zbog tačnosti i zakonitosti korištenja umjetne inteligencije u tako sveobuhvatnim odlukama. Jedan službenik HUD-a rekao je za “Washington Post“ da je alat pogrešno protumačio zakone u nekoliko slučajeva.

Umjetna inteligencija

- Zapravo, ne, umjetna inteligencija je pogrešno pročitala jezik, a on je zapravo tačan - rekao je.

Bivši šef pravnog odjela DOGE-a James Burnham pak brani ovakav proces.

- Kreativna primjena umjetne inteligencije za unapređenje predsjednikove regulatorne agende je jedna logična strategija za postizanje značajnog napretka u tom ograničenom vremenskom periodu - rekao je.

Uprkos internom skepticizmu i pravnim pitanjima, Trumpova administracija planira proširiti alat na sve savezne agencije u narednim mjesecima, s navedenim ciljem da “ponovno pokrene Ameriku 20. januara 2026. godine“.

# UMJETNA INTELIGENCIJA
# DONALD TRAMP
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.