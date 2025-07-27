Jordan izvršio tri humanitarna zračna desanta nad Gazom koja je pogođena glađu

Jordan je u nedjelju saopštio da je izvršio tri zračna desanta iznad Pojasa Gaze uslijed produbljivanja gladi uzrokovane izraelskom blokadom, javlja Anadolu.

Ukupno 25 tona hrane i osnovnih humanitarnih potrepština jordanska vojska je bacila iz zraka na različita područja širom Gaze, saopštila je državna novinska agencija Petra.

Dodali su da je jedan od zračnih desanta izvršen u koordinaciji s Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Petra je navela da su zračni desanti dio jordanskih napora da ublaži patnju Palestinaca i podrži civilno stanovništvo usred razaranja uzrokovanog izraelskim ratom.

Od oktobra 2023. Jordan je izvršio 127 jednostranih zračnih desanata u Gazi i učestvovao u 267 zajedničkih operacija sa savezničkim zemljama.

Izrael je nametnuo blokadu Gaze prije 18 godina, a od 2. marta je zatvorio sve prelaze, pogoršavajući humanitarne uslove u enklavi.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 133 osobe su umrle od gladi od oktobra 2023. godine, uključujući 87 djece.

U utorak je Svjetski program za hranu upozorio da je trećina stanovništva Gaze nekoliko dana bila bez hrane zbog nastavka izraelske blokade.

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, izraelska vojska provodi brutalnu ofanzivu na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, ubivši skoro 60.000 Palestinaca, većinom žena i djece. Nemilosrdno bombardovanje uništilo je enklavu i dovelo do nestašice hrane.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Natadnjahu (Netanyahua) i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoava Gallanta) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.