Par sklopio je brak pod vodom: Zajedno s gradonačelnikom zaronili

Pod vodom su razvili transparent s natpisom "Da", nakon čega su se vratili na obalu i zvanično potpisali matičnu knjigu

27.7.2025

Amaterski ronilac Ilhami Bilecen i medicinska tehničarka Ozlem Sayin odlučili su da se vjenčaju pod vodom u zaljevu gdje su se i upoznali.

Par, zaljubljen u more, sklopio je brak pod vodom u okrugu Gelibolu, u zapadnoj turskoj provinciji Canakkale.

Nakon priprema, mladoženja i mlada, zajedno s gradonačelnikom Gelibolua Alijem Kamilom Sojuakom (Soyuakom) i svjedocima, zaronili su s opremom.

Pod vodom su razvili transparent s natpisom "Da", nakon čega su se vratili na obalu i zvanično potpisali matičnu knjigu vjenčanih pred gostima, navodi Anadolija.

# SVADBA
# TURSKA
