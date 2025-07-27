Video / Golemi požari haraju Grčkom, Turskom i Albanijom: "Ovo je apokalipsa"

Širom jugoistočne Evrope vatrogasci se bore s desecima šumskih požara koje raspiruju suša, snažan vjetar i ekstremno visoke temperature. U apokaliptičnim prizorima koji su zahvatili Grčku, Tursku i Albaniju, jedan je vatrogasac preminuo, a tisuće ljudi morale su napustiti svoje domove.
Područja katastrofe
Tursku već sedmicama gutaju požari, a vlada je u petak proglasila dvije zapadne provincije, Izmir i Bilecik, područjima katastrofe. Samo u subotu vatrogasci su se borili sa 76 odvojenih požara diljem zemlje. Gradonačelnik Burse, Mustafa Bozbey, potvrdio je da je gotovo 1800 ljudi evakuirano iz sela sjeveroistočno od grada, gdje je jedan vatrogasac preminuo od srčanog udara na dužnosti.
Oporbeni zastupnik Orhan Saribal opisao je stanje kao "apokalipsu". Situaciju dodatno pogoršavaju rekordne temperature, s izmjerenih 50.5°C u pokrajini Sirnak u petak. Posljednjih sedmica u požarima je život izgubilo ukupno 14 osoba.
Kritično i u Grčkoj
U Grčkoj je u samo 24 sata izbilo više od 50 požara, zbog čega su evakuirani dijelovi Atene. Stanovnicima predgrađa Kryoneri, dvadesetak kilometara od centra grada, naređeno je da se presele na sigurno.
Najmanje pet osoba, uglavnom starijih s respiratornim problemima, zbrinuto je u bolnici. Fotografije s terena prikazuju kuće i šume u plamenu dok temperature dosežu 38°C.
- U ovakvim uvjetima požari se šire iznimno brzo i postaju opasni - upozorio je glasnogovornik vatrogasne službe Vassilis Vathrakoyannis.
Grčka je od EU zatražila pomoć u vidu šest protupožarnih zrakoplova, a pomoć je već stigla iz Češke. Veliki požari aktivni su i na Kreti, Eviji te otoku Kythera.
Albanija i Kosovo
U susjednoj Albaniji u subotu je zabilježeno 26 požara. Dan ranije, u velikom požaru kod grada Delvine ozlijeđene su tri osobe, a evakuirano je oko 2000 stanovnika.
Na Kosovu su vatrogasci uspjeli ugasiti 17 požara, no još 12 ih je aktivno. U Prizrenu je u požaru na jednoj farmi stradalo osam krava, dok je na istoku zemlje izgorjelo 40 ovaca.