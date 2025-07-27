Video / Golemi požari haraju Grčkom, Turskom i Albanijom: "Ovo je apokalipsa"

Širom jugoistočne Evrope vatrogasci se bore s desecima šumskih požara koje raspiruju suša, snažan vjetar i ekstremno visoke temperature. U apokaliptičnim prizorima koji su zahvatili Grčku, Tursku i Albaniju, jedan je vatrogasac preminuo, a tisuće ljudi morale su napustiti svoje domove.

Područja katastrofe

Tursku već sedmicama gutaju požari, a vlada je u petak proglasila dvije zapadne provincije, Izmir i Bilecik, područjima katastrofe. Samo u subotu vatrogasci su se borili sa 76 odvojenih požara diljem zemlje. Gradonačelnik Burse, Mustafa Bozbey, potvrdio je da je gotovo 1800 ljudi evakuirano iz sela sjeveroistočno od grada, gdje je jedan vatrogasac preminuo od srčanog udara na dužnosti.

Oporbeni zastupnik Orhan Saribal opisao je stanje kao "apokalipsu". Situaciju dodatno pogoršavaju rekordne temperature, s izmjerenih 50.5°C u pokrajini Sirnak u petak. Posljednjih sedmica u požarima je život izgubilo ukupno 14 osoba.