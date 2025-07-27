Prema operativnim podacima, Lebedev je predvodio jurišne operacije u oblasti Veliki Burluk u Harkovskoj oblasti. U trenutku objave nije bilo dostupno više informacija o njegovoj smrti.

Ukrajinska vojna formacija "Horticija" saopćila je da je ruski pukovnik Lebedev, komandant 83. motoriziranog streljačkog puka 69. motorizirane streljačke divizije, ubijen.

Ukrajinska formacija "Horticija" objavila je vijest o eliminaciji ruskog pukovnika Lebedeva, koji je predvodio napade na Harkovsku oblast, prenosi Kurir.

Nezavisni ruski medij Mediazona, u saradnji s ruskom redakcijom BBC-ja, potvrdio je identitet 119.154 ruskih vojnika poginulih u ratu, zaključno s 17. julom. U najnovijem izvještaju potvrđena je smrt dodatnih 2.436 vojnika od početka jula.

Ova smrt je još jedan primjer rastućeg broja stradalih ruskih vojnika u Ukrajini.

Novinari koji prikupljaju ove podatke napominju: "Stvarne brojke su vjerovatno znatno veće, jer se oslanjamo isključivo na javno dostupne izvore kao što su čitulje, objave članova porodica, komemoracije, izvještaji lokalnih medija i izjave lokalnih vlasti."

Ovi mediji su u februaru počeli objavljivati sveobuhvatan spisak identifikovanih poginulih vojnika, tri godine nakon početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu.

Prema tim podacima, potvrđeno je da su među poginulima:

32.100 dobrovoljaca, 17.800 regrutovanih zatvorenika, 13.000 mobilisanih vojnika i skoro 5.400 oficira.

Ukrajinski podaci o ukupnim gubicima Rusije

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopćio je 26. jula da je Rusija izgubila oko 1.048.330 vojnika od početka rata 24. februara 2022. godine, piše Kyiv Independent.