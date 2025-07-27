Ubijen pukovnik Lebedev: Predvodio je ruske juriše u Harkovskoj oblasti

Ukrajinska formacija "Horticija" objavila je vijest o eliminaciji ruskog pukovnika Lebedeva, koji je predvodio napade na Harkovsku oblast, prenosi Kurir.
Prema operativnim podacima, Lebedev je predvodio jurišne operacije u oblasti Veliki Burluk u Harkovskoj oblasti. U trenutku objave nije bilo dostupno više informacija o njegovoj smrti.
Ova smrt je još jedan primjer rastućeg broja stradalih ruskih vojnika u Ukrajini.
Nezavisni ruski medij Mediazona, u saradnji s ruskom redakcijom BBC-ja, potvrdio je identitet 119.154 ruskih vojnika poginulih u ratu, zaključno s 17. julom. U najnovijem izvještaju potvrđena je smrt dodatnih 2.436 vojnika od početka jula.
Novinari koji prikupljaju ove podatke napominju: "Stvarne brojke su vjerovatno znatno veće, jer se oslanjamo isključivo na javno dostupne izvore kao što su čitulje, objave članova porodica, komemoracije, izvještaji lokalnih medija i izjave lokalnih vlasti."
Ovi mediji su u februaru počeli objavljivati sveobuhvatan spisak identifikovanih poginulih vojnika, tri godine nakon početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu.
Prema tim podacima, potvrđeno je da su među poginulima:
32.100 dobrovoljaca, 17.800 regrutovanih zatvorenika, 13.000 mobilisanih vojnika i skoro 5.400 oficira.
Ukrajinski podaci o ukupnim gubicima Rusije
Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopćio je 26. jula da je Rusija izgubila oko 1.048.330 vojnika od početka rata 24. februara 2022. godine, piše Kyiv Independent.