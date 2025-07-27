Trgovinski sporazum između SAD-a i EU na čekanju: Tramp i Fon der Lajen optimistični

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) sastali su se u nedjelju u Turnberryju, u Škotskoj, kako bi pokušali ubrzati postizanje trgovinskog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije, dok se rok za dogovor približava.

Tramp je izjavio da se nada postizanju pravednog dogovora, ali je šanse za uspjeh ocijenio kao „50-50“. Istaknuo je da obje strane žele pravednost i izrazio nadu da će riješiti nekoliko problema.

- Ako se postigne dogovor, to bi mogao biti kraj svih nesuglasica na nekoliko godina – rekao je Tramp.

Farmaceutski proizvodi

Sporazum, ako bude postignut, ne bi uključivao farmaceutske proizvode, rekao je Trump. Isključio je mogućnost smanjenja carina ispod 15 posto, a posebno je kritizirao europsku politiku prema američkim automobilima i poljoprivrednim proizvodima.

- Ne možemo prodavati naše automobile u Evropi, a oni nama šalju svoje bez problema. To nije fer - rekao je američki predsjednik.

Fon der Lajen je odgovorila da je ravnoteža ključna, priznajući da EU ima trgovinski suficit sa SAD-om te da se mora postići pravedan balans.

Izrazila je optimizam uoči nastavka pregovora, istaknuvši da su tehnički timovi već odradili zahtjevan dio posla te da sada odgovornost prelazi na političko vodstvo. Šanse za postizanje dogovora također je ocijenila 50:50.

Pohvalila je gospodarski potencijal dogovora, naglasivši da EU i SAD zajedno čine tržište od 800 milijuna ljudi s 1,7 bilijuna dolara godišnje trgovinske razmjene.

Globalna pitanja

Govorili su i o drugim globalnim pitanjima. Trump je ponovno kritizirao migracijsku politiku Europske unije i pohvalio američke mjere kontrole granica, navodeći kako su „stotine tisuća ljudi izbačene iz zemlje“. Von der Leyen je naglasila da EU želi legalne migracije i da ne smiju krijumčari odlučivati tko ulazi na evropski teritorij.

Tramp se osvrnuo i na situaciju u Gazi, rekavši da je SAD osigurao 60 miliona dolara pomoći, ali da je „većinu toga ukrao Hamas“ te da nitko nije rekao „hvala“. Dodao je da mnoge obitelji traže povratak tijela poginulih talaca.

Govoreći o međunarodnim sukobima i mirovnim procesima, američki predsjednik Donald Trump istaknuo je da je aktivno sudjelovao u pokušajima smirivanja napetosti i sukoba u nekoliko globalnih žarišta.

Među tim su područjima, prema njegovim riječima, bili sukobi između Indije i Pakistana, gdje je spomenuo kako je uspio doprinijeti smanjenju neprijateljstava između dviju nuklearnih sila koje već desetljećima održavaju napet odnos.

Tramp je spomenuo odnose između Srbije i Kosova, naglasivši da su ti odnosi i dalje složeni i da postoje neriješeni politički problemi.

Uz to, Tramp je spomenuo granične sporove između Tajlanda i Kambodže, rekavši da je nastojao posredovati u smirivanju sukoba između dviju susjednih zemalja. Prema njegovim tvrdnjama, uspostava mira u tim regijama dio je njegove šire strategije korištenja trgovinskih pregovora kao poluge za postizanje stabilnosti.

Veliki broj izbjeglica

Također je spomenuo Kongo i Ruandu gdje su sukobi i humanitarne krize posljednjih desetljeća izazvali veliki broj žrtava i izbjeglica. Naglasio je kako su ti sukobi iznimno teški i zahtjevaju međunarodnu pažnju.

Sastanak Donalda Trampa i Ursule fon der Lajen dolazi nakon dvotjednog zastoja u pregovorima, koji je nastao nakon Trumpove najave mogućeg uvođenja carina od 30 posto na većinu robe iz EU ako se dogovor ne postigne do 1. augusta.

Fon der Lajen je u petak iznenada najavila da će doputovati u Škotsku na razgovore s Trampom, što se tumači kao prvi znak mogućeg napretka. Dvoje čelnika održalo je bilateralni sastanak, a Tramp je poručio da bi ishod trebao biti poznat „za otprilike sat vremena“.

Fon der Lajen bi trebala kasnije izvijestiti evropske medije o rezultatima susreta.