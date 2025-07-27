Vatikan: Međunarodna zajednica ne može stajati po strani dok se odvija masakr u Gazi

Vatikan je sinoć pozvao međunarodnu zajednicu da aktivno radi na postizanju dvodržavnog rješenja palestinsko-izraelskog sukoba, rekavši da je pogoršanje krize u Gazi učinilo hitnom potrebu za pravednim i trajnim političkim rješenjem.

Sveta Stolica izrazila je nadu da će se nadolazeća Međunarodna konferencija na visokoj razini za mirno rješavanje palestinskog pitanja i provedbu dvodržavnog rješenja, kojom će supredsjedati Francuska i Saudijska Arabija, zalagati za rješenje koje Palestincima jamči suverenu, neovisnu državu sa sigurnim, poštovanim i međunarodno priznatim granicama.

- Trajna tragedija u Gazi, masakri desetaka tisuća nevinih civila koji su ubijeni bombama i koji sada umiru od gladi i oskudice ili su upucani dok su pokušavali doći do hrane, trebali bi svima jasno pokazati hitnost zaustavljanja vojnih napada koji uzrokuju ovaj pokolj - navodi se u izvještaju koje je prenio Vatican News.

Vatikan je rekao da se pravedno političko rješenje ne može postići bez aktivnog angažmana međunarodne zajednice i izravno uključenih zemalja. Ponovno je potvrdio svoju podršku rješenju o dvjema državama temeljenom na rezolucijama UN-a i dodao da trajni mir ovisi o pravdi, dijalogu i priznavanju legitimnih prava i Palestinaca i Izraelaca, na temelju međunarodnog prava.

Sveta Stolica također je osudila napade na civile i pozvala na poštivanje humanitarnog prava, uključujući zaštitu neboraca i zabranu kolektivnog kažnjavanja.

- Međunarodna zajednica ne može i dalje stajati po strani dok se ovaj masakr odvija - rekla je