Ukrajinci izveli masovan napad dronovima: PVO dejstvovalo, a onda se dogodilo nešto najgore

Pad krhotina ukrajinskih dronova, koji su uništeni iznad Volgogradske oblasti, izazvao je prekid napajanja željezničke mreže i poremetio željeznički saobraćaj u tom dijelu juga Rusije, saopćila je u nedjelju regionalna administracija, prenosi Kurir.

Prema navodima administracije na Telegramu, pozivajući se na guvernera Andreja Bočarova, "u napadima nije bilo povrijeđenih."

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je na Telegramu da su njihove jedinice PVO oborile devet ukrajinskih dronova iznad te oblasti.

- Ukupno je tokom noći oboreno 99 dronova iznad 12 ruskih regiona, Krimskog poluotoka i Crnog mora - navodi Ministarstvo.

Ruska savezna agencija za civilno zrakoplovstvo Rosavijacija objavila je da je "neposredno poslije ponoći obustavila letove s aerodroma u Volgogradu, administrativnom centru istoimene oblasti." Letovi nisu bili obnovljeni ni u nedjelju ujutro.

Zbog napada, došlo je do kašnjenja vozova u pojedinim dijelovima regiona, prenijela je državna agencija RIA Novosti.

Razmjere štete od ukrajinskog napada dronovima još uvijek nisu poznate. Ministarstvo odbrane Rusije navodi isključivo broj oborenih dronova, ali ne i koliko ih je Ukrajina ukupno lansirala.

Ukrajina se nije oglasila povodom ovog napada. Kijev često ističe da su ovakvi napadi "odgovor na neprekidne ruske udare na Ukrajinu od početka rata 2022. godine," kao i da su "usmjereni ka uništavanju infrastrukture ključne za ratne napore Rusije."