Raste pritisak u Londonu: Hoće li Velika Britanija priznati Palestinu?

Ministar vanjskih poslova Dejvid Lemi osudio je scene napada na civile u Gazi

27.7.2025

Britanski premijer Keir Starmer sazvao je kabinet kako bi raspravili situaciju u Gazi i rastući pritisak da Velika Britanija prizna palestinsku državu. 

Iako je ranije izjavio da će priznanje doći tek kao dio dogovorenog mirovnog sporazuma, gotovo 60 laburističkih zastupnika sada traži da se Palestina odmah prizna. 

Ministar vanjskih poslova Dejvid Lemi (David Lammy) osudio je scene napada na civile u Gazi i istakao da London mora igrati ulogu u postizanju rješenja o dvije države. 

- Rekli smo da želimo da to bude dio procesa. Ali nismo imali nikakav proces. Ono što smo imali je haos i sukob. Nije postojao proces s kojim bismo mogli povezati to priznanje. Zašto to kažemo? To je zato što ne želimo samo simbolično priznati, želimo prepoznati kao način da se dođe do dva stanja koja, nažalost, mnogi u ovom trenutku pokušavaju spriječiti - rekao je Lemi.

Pritisak na britansku vladu dodatno raste zbog izvještaja o razaranjima i civilnim žrtvama u Pojasu Gaze, što mnogi opisuju kao sistematsko uništavanje s elementima genocida.

