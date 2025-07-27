Voz iskočio iz šina u Njemačkoj: Najmanje tri osobe poginule

Najmanje tri osobe poginule su, a desetine povrijeđene kada je putnički voz iskočio iz šina na jugozapadu Njemačke, u blizini Riedlingena kod Študgarta.

U trenutku nesreće u vozu je bilo oko 100 putnika, a iz šina su iskočila najmanje dva vagona.

"Deutsche Bahn" je saopštio da se incident dogodio iz još nepoznatih razloga, dok mediji navode da je neposredno prije nesreće područje pogodila oluja.

- Tačna situacija je još uvijek nejasna u ovom trenutku. Naše misli i saosjećanje su sa žrtvama i svima koji sada moraju da se nose sa ovim iskustvom - saopštili su.

Fotografije s mjesta događaja prikazuju prevrnute vagone, oborena stabla i veliko prisustvo hitnih službi.

Voz je saobraćao na relaciji dugoj oko 90 kilometara između Sigmaringena i Ulma.