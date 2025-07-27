NAJAVLJENI ZA SEPTEMBAR

Parlamentarni izbori u Siriji: Uprkos netrpeljivosti i krizi u zemlji

Preostalih 50 članova Narodne skupštine imenovat će direktno predsjednik Ahmed al-Shara

AP

E. A.

27.7.2025

Prema izjavi Mohameda Tahe šefa agencije za provođenje izbora u Siriji, između 15. i 20. septembra bi se u ovoj državi trebali održati parlamentarni izbori.

Na parlamentarnim izborima će se 150 delegata Narodne skupštine Sirije, čime bi Sirija dobila prvi demokratski izabran saziv parlamenta nakon pada režima Bashara al-Assada.

Za razliku od prethodnih izbora u Siriji, zamišljeno je da se bira po tzv. indirektnom izbornom sistemu što znači da će od 150 mjesta, 100 delegata bit će popunjeno putem sistema izbornih kolegija po okruzima.

Preostalih 50 članova Narodne skupštine imenovat će direktno predsjednik Ahmed al-Shara. Zadnji parlamentarni izbori u Siriji su održani 15. jula 2024. godine, kada je izabrano svih 250 delegata Narodne skupštine.

S druge strane, Sirija je opterećena brojnim etničkim i sektaškim sukobima koji su kulminirali višendnevnim borbama Druza, vladinih snaga i snaga beuduinskih plemena.

