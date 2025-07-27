Raste broj umrlih od gladi u Gazi: Tramp poziva Evropu na reakciju

Donald Tramp (Trump) je izjavio da Izrael treba sam odlučiti o narednim potezima u Gazi nakon neuspjelog prekida vatre.

Naglasio je važnost oslobađanja talaca koje Hamas drži, ali i potrebu za većom humanitarnom pomoći zbog sve većeg broja žrtava gladi, do sada je u Pojasu Gaze od pothranjenosti umrlo najmanje 133 ljudi, među njima 87 djece.

- Ne žele ih vratiti, tako da će Izrael morati donijeti odluku. Znam šta bih uradio, ali mislim da nije prikladno da to kažem. Ali Izrael će morati donijeti odluku - rekao je Tramp.

Dodatna pomoć

Tramp je najavio da će SAD poslati dodatnu pomoć i pozvao evropske države da se aktivnije uključe.

- Dajemo mnogo novca, mnogo hrane, mnogo svega. Da naše pomoći nije bilo tamo mislim da bi ljudi iskreno gladovali. Umrli bi od gladi, a nije kao da se dobro hrane - rekao je Tramp.

Ranije pošiljke hrane

Dodao je da će o ovoj temi razgovarati i s britanskim premijerom Keirom Starmerom tokom susreta u Škotskoj, te naglasio da Vašington nije dobio dovoljno priznanja za ranije pošiljke hrane Gazi.

- Nijedna druga zemlja nije ništa dala. Osjećate se malo loše kada to radite, a znate da imate i druge zemlje koje ne daju ništa. Niko nije dao osim nas. I niko nije rekao: 'Hvala vam puno. A bilo bi lijepo da barem dobijemo jedno hvala - dodao je Tramp.