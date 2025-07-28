Sporazum EU i SAD: Carine 15 posto, poznati novi detalji

Brisel i Vašington postigli su trgovinski sporazum kojim se uvode carine u iznosu od 15 posto, svega nekoliko dana prije isteka ultimatuma koji je Evropskoj uniji postavio američki predsjednik Donald Tramp.

- Ovo je najveći od svih - izjavio je Tramp iz Škotske, gdje se u svom golf klubu Turnberi sastao s predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen (Ursula von der Leyen). Njihov razgovor trajao je jedan sat.

Govoreći s pripremljenog papira, Tramp je naveo da će EU pristati na kupovinu američke energije u vrijednosti od 750 milijardi dolara. Također, dodao je da će Unija uložiti dodatnih 600 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države, prenosi Politico.

Carinska stopa od 15 posto primjenjivat će se na uvoz iz EU, uključujući automobile, farmaceutske proizvode i poluprovodnike. Kako je objasnila fon der Lajen, ta stopa predstavljat će gornju granicu carinskog opterećenja. Tretman za alkoholna pića još nije definisan.

Fon der Lajen je istakla da će EU umjesto ruskog plina početi kupovati energiju iz Sjedinjenih Američkih Država, i to u godišnjoj vrijednosti od 250 milijardi dolara sve do kraja Trampovog predsjedničkog mandata.

Dvoje lidera nisu se uspjeli dogovoriti oko aluminija i čelika, pa će se ti proizvodi i dalje uvoziti po tarifi od 50 posto.