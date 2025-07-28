Stotine rabina traže kraj rata i prestanak korištenja gladi kao oružja

Stotine rabina iz različitih dijelova svijeta potpisale su otvoreno pismo u kojem pozivaju Izrael da prestane koristiti glad kao sredstvo rata u Pojasu Gaze, da omogući povratak talaca i okonča sukob.

U pismu su trenutnu situaciju nazvali "teškom moralnom krizom", naglašavajući da ne mogu šutjeti dok broj mrtvih i gladnih u Gazi svakodnevno raste.

Istovremeno, iz Pojasa Gaze stižu dramatične snimke ulaska prvih kamiona s humanitarnom pomoći.

O situaciji se oglasio i vođa Hamasa u Gazi Halil al-Haja, poručivši: "Našem narodu u Egiptu – hoće li vaša braća u Gazi umrijeti od gladi odmah s druge strane vaše granice? Vjerujemo velikom Egiptu da će jasno reći: Gaza neće gladovati, a prijelaz Rafa ne smije ostati zatvoren."

Prema dostupnim podacima, od gladi je do sada u Gazi umrla 133 osobe, među njima i 87 djece.

Nakon pojačanog međunarodnog pritiska i upozorenja brojnih humanitarnih organizacija, izraelska vojska objavila je taktičku pauzu u borbama u tri područja Gaze, kako bi Ujedinjene nacije i druge humanitarne agencije mogle dostaviti pomoć.

Iako izraelske vlasti tvrde da u Gazi nema gladi te da se radi o "lažnoj kampanji Hamasa", humanitarni konvoji su ipak krenuli prema pogođenim područjima.