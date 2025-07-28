Šokantne scene stižu iz Gaze: Stigli prvi konvoji s humanitarnom pomoći

Dramatične snimke iz Pojasa Gaze pojavile su se nakon što su prvi kamioni s hranom ušli u ovu palestinsku enklavu.
Vođa Hamasa u Gazi, Halil al-Haja (Khalil al-Hayya), oglasio se s apelom upućenim Egiptu:
- Našem narodu u Egiptu – hoće li vaša braća u Gazi umirati od gladi odmah s druge strane vaše granice? Vjerujemo velikom Egiptu da će jasno reći: Gaza neće gladovati, a prijelaz Rafah ne smije ostati zatvoren - poručio je.
Prema dostupnim podacima, do sada je u Gazi od gladi preminulo 133 ljudi, među njima 87 djece.
Izraelska vojska najavila je "taktičku pauzu" u borbama na tri područja Gaze, kako bi Ujedinjene nacije i humanitarne organizacije mogle dostaviti pomoć – prvenstveno hranu i osnovne potrepštine.
Iako izraelske vlasti tvrde da u Gazi nema gladi i da je riječ o "lažnoj kampanji" koju vodi Hamas, nakon sve većeg međunarodnog pritiska i upozorenja brojnih humanitarnih organizacija, konvoji s pomoći su konačno krenuli prema Gazi.