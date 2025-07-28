UOČI SUSRETA U ŠKOTSKOJ

Raste pritisak na Britaniju da slijedi Francusku: Starmer će od Trampa tražiti prekid patnji u Gazi

Sastanak dolazi u trenutku kada evropske zemlje sve snažnije izražavaju zabrinutost zbog humanitarne situacije u Gazi

Starmer i Tramp. AP

M. Až.

28.7.2025

Britanski premijer Kir Starmer izvršit će pritisak na američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da pomogne u okončanju "neopisivih patnji" u Gazi, tokom današnjeg sastanka u golf odmaralištu Turnberi na jugozapadu Škotske.

Sastanak dolazi u trenutku kada evropske zemlje sve snažnije izražavaju zabrinutost zbog humanitarne situacije u Gazi, a Starmer se suočava s pritiscima unutar zemlje da slijedi primjer Francuske i prizna palestinsku državu.

- Očekuje se da će Starmer pozdraviti administraciju predsjednika koja sarađuje s partnerima u Kataru i Egiptu na uspostavljanju primirja u Gazi - saopćio je glasnogovornik Downing Streeta.

Najavljeno je da će dvojica lidera razgovarati i o tome šta se dodatno može učiniti kako bi se što prije osigurao prekid vatre, okončala glad i neizreciva patnja, te oslobodili taoci.

Usred rastućeg međunarodnog pritiska, Starmer će pozvati Trampa da zauzme odlučniji stav prema Izraelu i zalagat će se za nastavak pregovora o prekidu vatre.

Pritisak na britanske vlasti da priznaju Palestinu veći je nego ikada – gotovo 60 laburističkih zastupnika zahtijeva da Velika Britanija odmah prizna palestinsku državnost.

Podsjetimo, britanski parlament je još u oktobru 2014. godine simbolično glasao za priznanje Palestine, ali taj potez nije imao obavezujući karakter za državnu politiku.

