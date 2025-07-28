EU izbjegla potpuni poraz, Tramp slavi veliku pobjedu

Nakon sedmica napetih pregovora između vodećih trgovinskih predstavnika, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države konačno su postigli okvirni sporazum. Čelnici iz Vašingtona i Brisela morali su se lično sastati da bi dogovorili uvjete, što je česta praksa kod sporazuma koje predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) sam vodi. Njegovo lično uključivanje često ubrzava pregovore, čak i kada izgled napretka nije obećavajući.

Ovaj sporazum važan je za obje strane jer brojne kompanije i radna mjesta zavise od, kako je Brisel nazvao, "najvećeg bilateralnog trgovinskog i investicijskog odnosa na svijetu".

Administracija Donalda Trampa slavi sporazum kao veliku pobjedu, što i jeste njegova značajna pobjeda, piše BBC. S druge strane, predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) ne smatra da je EU pretrpjela potpuni poraz.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je: "Cijela evropska štampa hvali predsjednika Trampa, zadivljen je dogovorom koji je ispregovarao u ime Amerikanaca. Sutra će američki mediji vjerojatno objaviti naslove poput 'Donald Tramp dobio je 99,9 posto onoga što je tražio'."

Carine od 15 posto

EU će sada plaćati carinu od 15 posto, umjesto 30 posto koliko je prvobitno Trump prijetio. Ipak, ta stopa je i dalje veća nego prije Trampovog takozvanog Dana oslobođenja u aprilu. Velika Britanija uspjela je dogovoriti nižu stopu carine od deset posto.

Brisel ističe da se niža carina primjenjuje na brojne velike europske izvozne proizvode, uključujući farmaceutske proizvode i poluvodiče.

Proizvođači automobila iz EU suočit će se s carinom od 15 posto, umjesto globalne carine od 25 posto uvedene početkom aprila. Međutim, čelik i aluminij iz EU i dalje će imati 50-postotnu carinu prilikom izvoza u SAD.

Evropski blok je sedmicama nastojao izgledati kao odlučan pregovarač, pripremajući uzvratne mjere i prijeteći uvođenjem carina na američku robu u vrijednosti od 110 milijardi eura. U maju je objavljen popis od 217 stranica s potencijalnim ciljevima, uključujući stoku, dijelove zrakoplova i viski. Međutim, Brisel nije imao povoljnu pregovaračku poziciju.

Ovisnost o SAD

Vrijeme za trgovinski rat s najvećim svjetskim gospodarstvom nije bilo idealno jer je ekonomski rast Evrope već usporen. Europska centralna banka je prošle sedmice upozorila da je situacija "i dalje neizvjesna, posebno zbog trgovinskih sporova".

Sporazum uklanja dio te neizvjesnosti. Evropska komisija, koja zastupa 27 zemalja članica, odlučila je da se sporazum isplati iako Trumpove carine od 15 posto mogu smanjiti obim trgovine.

Evropa je također uveliko ovisna o SAD-u u sigurnosnim pitanjima. U podsvijesti pregovarača vjerovatno su bile brige da bi Tramp mogao prekinuti isporuku oružja Ukrajini, povući američke trupe ili čak izaći iz NATO-a.

Za Donalda Trampa, koji još uvijek ističe prošlosedmični sporazum s Japanom, ovo je još jedna velika pobjeda. Prema prošlogodišnjim podacima, SAD bi trebale naplatiti oko 90 milijardi dolara carina od EU.

Prema dogovoru, EU će kupovati američke energetske proizvode i oružje u vrijednosti stotina milijardi dolara. Tramp je najavio da će EU povećati ulaganja u SAD za 600 milijardi dolara, uključujući vojnu opremu, te potrošiti 750 milijardi dolara na energiju.

Prekretnica u odnosima

Sporazum se predstavlja kao prekretnica u odnosima između Vašingtona i Brisela. Obje strane su igrale tvrdo, ali nijedna nije željela odgađati dogovor.

Godinama je predsjednik Tramp kritizirao, kako je smatrao, nepoštene trgovinske prakse Europe. Prošle godine, SAD su kupile robe iz EU vrijedne 236 milijardi dolara više nego što su prodale bloku.

Tramp često ističe da je to američko bogatstvo koje nepotrebno izlazi iz zemlje, no međunarodna trgovina je kompleksnija. Druga pritužba bile su stroge evropske regulative koje otežavaju prodaju američkim firmama.

Predsjednica fon der Lajen je priznala potrebu za rješavanjem deficita i poručila: "Moramo ga rebalansirati. Imamo odličan trgovinski odnos i ogroman obim trgovine. Zato ćemo učiniti da bude održiviji."

Sporazum pokazuje koliko je Tramp ozbiljan u namjeri da ponovo pregovara o tome kako SAD posluju sa ostatkom svijeta. Kako EU obuhvata 27 vrlo različitih zemalja, ovaj sporazum bio je jedan od najtežih za postizanje.

Već su dogovoreni sporazumi sa Japanom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Vijetnamom i Indonezijom. Preostali veliki trgovinski sporazumi odnose se na Meksiko, Kanadu i Kinu.

Tramp je nedavno izjavio da se SAD "vrlo dobro slažu s Kinom" te se očekuje da će na nadolazećim pregovorima u Štokholmu biti produžen moratorij na carine između dvije najveće ekonomije na svijetu.