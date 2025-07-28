Ruski napadi na Kijev i istok Ukrajine: EU stopirala pomoć od 1,7 milijardi dolara

Ruski zračni udari tokom vikenda pogodili su ukrajinsku prijestonicu Kijev, pri čemu je ranjeno najmanje pet osoba i oštećena stambena zgrada, javlja Reuters. Ukrajinska vojska upozorava da se očekuje nastavak intenzivnih napada na civilnu infrastrukturu.

Istovremeno, ukrajinski dronovi pogodili su fabriku elektronskog ratovanja u ruskom Stavropolu, udaljenom više od 500 km od granice, potvrđuje SBU u izjavi za Reuters. Na istoku zemlje, predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio da se vode žestoke borbe oko grada Pokrovska, jedne od ključnih tačaka u Donjeckoj oblasti.

Na političkom planu, Evropska unija privremeno je zaustavila finansijsku pomoć Ukrajini u iznosu od 1,7 milijardi dolara nakon usvajanja zakona kojim se ograničava nezavisnost antikorupcijskih tijela NABU i SAPO, prenosi Reuters. EU poziva Kijiv da što prije izmijeni sporni zakon, dok Zelenski najavljuje korekcije i ponovni fokus na reforme koje su ključne za evropske integracije.