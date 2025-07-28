RAT I POLITIKA

Ruski napadi na Kijev i istok Ukrajine: EU stopirala pomoć od 1,7 milijardi dolara

Pet ranjenih u prijestonici, žestoke borbe kod Pokrovska i političke tenzije zbog antikorupcijskog zakona

Ukrajinska vojska upozorava da se očekuje nastavak intenzivnih napada. Anadolija

A. H. K.

28.7.2025

Ruski zračni udari tokom vikenda pogodili su ukrajinsku prijestonicu Kijev, pri čemu je ranjeno najmanje pet osoba i oštećena stambena zgrada, javlja Reuters. Ukrajinska vojska upozorava da se očekuje nastavak intenzivnih napada na civilnu infrastrukturu.

Istovremeno, ukrajinski dronovi pogodili su fabriku elektronskog ratovanja u ruskom Stavropolu, udaljenom više od 500 km od granice, potvrđuje SBU u izjavi za Reuters. Na istoku zemlje, predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio da se vode žestoke borbe oko grada Pokrovska, jedne od ključnih tačaka u Donjeckoj oblasti.

Na političkom planu, Evropska unija privremeno je zaustavila finansijsku pomoć Ukrajini u iznosu od 1,7 milijardi dolara nakon usvajanja zakona kojim se ograničava nezavisnost antikorupcijskih tijela NABU i SAPO, prenosi Reuters. EU poziva Kijiv da što prije izmijeni sporni zakon, dok Zelenski najavljuje korekcije i ponovni fokus na reforme koje su ključne za evropske integracije.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# KIJEV
