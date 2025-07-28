NAPETO U NJUJORKU

Bez SAD i Izraela: Počinje UN konferencija o Palestini, pritisak na Tel Aviv raste

Danas počinje konferencija posvećena mirnom rješavanju palestinskog pitanja i primjeni rješenja o dvije države

28.7.2025

U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas počinje konferencija posvećena mirnom rješavanju palestinskog pitanja i primjeni rješenja o dvije države, u organizaciji Francuske i Saudijske Arabije.

Očekuje se dolazak delegacija iz najmanje 115 zemalja, ali među njima neće biti predstavnika Izraela niti Sjedinjenih Američkih Država.

Uoči konferencije, Izrael je pod sve većim međunarodnim pritiskom najavio taktičku pauzu – privremeni prekid borbi na tri područja u Gazi kako bi se omogućila dostava humanitarne pomoći.

Iako izraelska vojska odbacuje tvrdnje o gladi u Pojasu Gaze, konvoji pomoći ipak su upućeni prema najpogođenijim dijelovima nakon brojnih upozorenja humanitarnih organizacija.

Visoki komesar za ljudska prava Volker Turk, govoreći pred početak konferencije, poručio je: „Potreban je trenutni i trajni prekid vatre, oslobađanje talaca i neometan pristup humanitarne pomoći stanovništvu.“

