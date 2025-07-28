Dogovor EU i SAD: Visoke carine ostaju, industrija u Njemačkoj razočarana

Novi trgovinski sporazum između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, predstavljen kao pokušaj smanjenja tenzija i izbjegavanja carinskog rata, izazvao je brojne kritike, naročito u Njemačkoj. Umjesto ukidanja barijera, EU je pristala na kompromis koji bi, prema mišljenju vodećih industrijskih udruženja, mogao imati ozbiljne negativne posljedice za evropske proizvođače.

Duboko nezadovoljstvo

Kako piše The Guardian, evropski lideri su dogovor predstavili kao uspjeh, ali reakcije iz industrijskih krugova, posebno iz Njemačke, otkrivaju duboko nezadovoljstvo pet ključnih zaključaka iz ovog sporazuma.

Carine od 15% ostaju, odstupanje od početnog cilja- nulte carine, dogovor bez trajnih garancija, geopolitika ispred ekonomije i zabrinutost zbog konkurentnosti su sporni zaključci koje industrijska udruženja ne prihvataju.

Evropska unija je, prema pisanju Guardiana, pristala na američku carinsku stopu od 15% na izvoz čelika i aluminija, što je znatno niže od prijetećih 25%–30%, ali i dalje predstavlja ozbiljan udarac za evropsku industriju. Njemačko udruženje industrijalaca (BDI) upozorava da je ovakav dogovor „neadekvatan kompromis“ koji šalje pogrešan signal partnerima i investitorima.

Drugi zaključak je odstupanje od početnog cilja, nulte carine.The Guardian podsjeća da je prvobitna namjera Evropske komisije bila postići dogovor o potpunom ukidanju carina na industrijske proizvode. Međutim, taj cilj je tiho napušten. Umjesto toga, postignuto je polovično rješenje koje zadovoljava samo dio američkih interesa.

Dogovor, kako navodi Guardian, ima privremeni karakter, nije riječ o stabilnom, pravno obavezujućem dokumentu. To znači da naredna američka administracija može jednostrano poništiti sve dogovore, što dodatno unosi nesigurnost u privredne tokove.

Ekonomski ustupci

Prema analizi The Guardiana, sporazum je više rezultat geopolitičkog balansiranja nego ekonomskog razuma. EU očigledno želi zadržati američku podršku u vrijeme globalnih nestabilnosti, čak i po cijenu ekonomskih ustupaka. No, mnogi se pitaju koliko dugo evropska industrija može izdržati ovakve „kompromise“.

Industrijska udruženja strahuju da bi, kako piše Guardian, ovakav dogovor mogao smanjiti konkurentnost evropskih kompanija u odnosu na američke konkurente koji uživaju državne subvencije i niže troškove proizvodnje.

Ako se ne izgradi održiv trgovinski okvir, evropska privreda mogla bi se suočiti s dugoročnim gubicima.

Ono što je predstavljeno kao deeskalacija trgovinskih tenzija, za mnoge je zapravo poraz evropskih interesa. Njemačka industrija, koja je kičma evropske ekonomije, ovim dogovorom dobila je više nesigurnosti nego koristi.