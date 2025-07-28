Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBJAVLJEN SNIMAK

Srbijanac savladao pomahnitalog putnika u avionu koji je urlao da ima bombu i "Allahu ekber"

Avion je hitno preusmjeren i prinudno sletio na aerodrom u Glasgovu

Snimak incidenta. Platforma X

M. Až.

28.7.2025

Hrabri mladić iz Srbije uspio je savladati muškarca koji je na letu easyJeta iz Lutona prema Glasgovu uzvikivao da ima bombu i vikao "Allahu Ekber". Incident se dogodio ujutro, u nedjelju 27. jula, a avion je hitno preusmjeren i prinudno sletio na aerodrom u Glasgowu.

Muškarcu su odmah po slijetanju stavljene lisice, a iz aviona su ga izveli šestorica policajaca. Putnici su, vidno uznemireni, ostali u suzama.

Htio poslati poruku Trampu

Na snimku koji kruži internetom, čuje se kako muškarac viče: "Htio sam poslati poruku Trampu... on je u Škotskoj."

Podsjećamo, američki predsjednik Donald Tramp trenutno boravi u Škotskoj i proteklog vikenda je viđen na golf-terenu.

Jedan od putnika ispričao je da se sve dogodilo manje od sat nakon polijetanja iz Lutona.

- Probudio sam se oko osam sati. Muškarac je izašao iz toaleta u zadnjem dijelu aviona s podignutim rukama i počeo vikati: 'Allahu Ekber.' Zatim je uzviknuo: 'Imam bombu, imam bombu.' Isprva sam mislio da se šali. Bila je to čudna šala' - rekao je jedan od svjedoka.

Napao osoblje

Prema njegovim riječima, muškarac je fizički nasrnuo na kabinsko osoblje i postao sve agresivniji.

- Kad ih je odgurnuo, situacija se naglo pogoršala. Jedan momak ga je zgrabio s leđa i oborio na pod. Tada su svi skočili na njega. Pokušao se oteti, ali znao je da je gotov - kazao je putnik.

Osoba koja je uspjela savladati napadača bila je – kako se čuje na snimku – mladić iz Srbije, koji je opsovao nakon što ga je oborio na pod.

Putnik koji je sve snimao rekao je da je odlučio zabilježiti trenutak nakon što je napadač obuzdan.

Na snimku se vidi kako stjuardese u visokim potpeticama prelaze preko sjedišta kako bi provjerile njegovu torbu. "Shvatile su da nema bombe", dodao je svjedok.

- Pilot je objavio prinudno slijetanje i avion je veoma brzo spušten. Putnicima koji nisu učestvovali u savladavanju rečeno je da se vrate na svoja mjesta. Trojica koji su ga držali, ostali su na njemu sve do slijetanja. Bio je to nevjerovatan prizor. Nikada nisam vidio ništa slično. Kabinsko osoblje, sve djevojke, bile su vidno potresene, ali su reagirale maksimalno profesionalno - izjavio je putnik.

Indijski državljanin

Neki od putnika su plakali od šoka. Svjedoci su dodali da je muškarcu iz džepa izvučen novčanik i da se čini da je indijski državljanin, s obzirom na to da je kod sebe imao izbjegličku karticu.

Iz aviokompanije easyJet su saopćili: "Let EZY609 iz Lutona za Glasgov je u nedjelju ujutro dočekala policija po dolasku, koja je izvela jednog putnika zbog njegovog ponašanja tokom leta. Naše osoblje je obučeno da adekvatno procijeni i odgovori na svaku situaciju kako bi se osigurala sigurnost putnika i leta."

# AVION
# VELIKA BRITANIJA
# PRIJETNJA
# ŠKOTSKA
# BOMBA
PRIKAŽI KOMENTARE (38)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.