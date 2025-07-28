Srbijanac savladao pomahnitalog putnika u avionu koji je urlao da ima bombu i "Allahu ekber"

Hrabri mladić iz Srbije uspio je savladati muškarca koji je na letu easyJeta iz Lutona prema Glasgovu uzvikivao da ima bombu i vikao "Allahu Ekber". Incident se dogodio ujutro, u nedjelju 27. jula, a avion je hitno preusmjeren i prinudno sletio na aerodrom u Glasgowu.

Muškarcu su odmah po slijetanju stavljene lisice, a iz aviona su ga izveli šestorica policajaca. Putnici su, vidno uznemireni, ostali u suzama.

Htio poslati poruku Trampu

Na snimku koji kruži internetom, čuje se kako muškarac viče: "Htio sam poslati poruku Trampu... on je u Škotskoj."

Podsjećamo, američki predsjednik Donald Tramp trenutno boravi u Škotskoj i proteklog vikenda je viđen na golf-terenu.

Jedan od putnika ispričao je da se sve dogodilo manje od sat nakon polijetanja iz Lutona.

- Probudio sam se oko osam sati. Muškarac je izašao iz toaleta u zadnjem dijelu aviona s podignutim rukama i počeo vikati: 'Allahu Ekber.' Zatim je uzviknuo: 'Imam bombu, imam bombu.' Isprva sam mislio da se šali. Bila je to čudna šala' - rekao je jedan od svjedoka.

Napao osoblje

Prema njegovim riječima, muškarac je fizički nasrnuo na kabinsko osoblje i postao sve agresivniji.

- Kad ih je odgurnuo, situacija se naglo pogoršala. Jedan momak ga je zgrabio s leđa i oborio na pod. Tada su svi skočili na njega. Pokušao se oteti, ali znao je da je gotov - kazao je putnik.

Osoba koja je uspjela savladati napadača bila je – kako se čuje na snimku – mladić iz Srbije, koji je opsovao nakon što ga je oborio na pod.