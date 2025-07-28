SUKOB

Huti najavljuju četvrtu fazu eskalacije s Izraelom: "Za bratski narod u Gazi"

Glasnogovornik Huta. Screenshot

S. S.

28.7.2025

Glasnogovornik jemenskih Huta Jahja Sari obratio se javnosti i najavio početak četvrte faze eskalacije pomorske blokade prema Izraelu. Prema njegovim riječima, nova faza podrazumijeva ciljanje svih brodova čiji vlasnici posluju s izraelskim lukama, odnosno onima na okupiranim palestinskim teritorijima.

– Svaki brod koji pripada tim kompanijama postaje legitimna meta za naše rakete i dronove, bez obzira na to gdje se nalazi i kamo plovi – istakao je Sari.

Dodao je da ove operacije predstavljaju dio moralne i humanitarne obaveze prema palestinskom narodu, koji već dugo trpi nepravdu.

– Eskalacija protiv Izraela se nastavlja na svim poljima, kao izraz podrške narodu Gaze – zaključio je.

# HUTI
# GAZA
