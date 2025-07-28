Detalji napada na pijaci: Upucao bivše kolege, pa presudio sebi

Jezivi snimak prikazuje trenutak kada je naoružani muškarac otvorio vatru unutar prometne pijace u Bangkoku, dok se u pozadini čuju glasni pucnji, a kupci panično bježe pokušavajući da se spasu.

Prema navodima lokalnih medija, napadač je 61-godišnji muškarac koji je, nakon što je usmrtio bivše kolege iz firme za obezbjeđenje, sebi oduzeo život. Policija za sada nije zvanično potvrdila detalje o pucnjavi.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak muškarca za kog se sumnja da je odgovoran za pucnjavu na prometnoj pijaci u Bangkoku, u kojoj je najmanje četvoro ljudi ubijeno.