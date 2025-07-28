Detalji napada na pijaci: Upucao bivše kolege, pa presudio sebi

Jezivi snimak prikazuje trenutak kada je naoružani muškarac otvorio vatru unutar prometne pijace u Bangkoku, dok se u pozadini čuju glasni pucnji, a kupci panično bježe pokušavajući da se spasu.
Prema navodima lokalnih medija, napadač je 61-godišnji muškarac koji je, nakon što je usmrtio bivše kolege iz firme za obezbjeđenje, sebi oduzeo život. Policija za sada nije zvanično potvrdila detalje o pucnjavi.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak muškarca za kog se sumnja da je odgovoran za pucnjavu na prometnoj pijaci u Bangkoku, u kojoj je najmanje četvoro ljudi ubijeno.
Napadač je otvorio vatru u jeku gužve, a nadzorne kamere zabilježile su trenutak njegovog ulaska, kao i pucnje koji su uslijedili. Na snimku se vidi i trenutak kada je počinio samoubistvo, navodi Telegraf.
Prvobitno su mediji izvještavali da je počinilac u bjekstvu, što je izazvalo hitnu potragu i evakuaciju tržnice, ali se kasnije ispostavilo da je napadač na licu mjesta oduzeo sebi život.
Neki lokalni portali objavili su i njegovu sliku, na kojoj se vidi muškarac u crnoj majici, maskirnim šortsevima, bijielom kačketu i sa rancem okačenim sprijeda.
Veliki broj pripadnika snaga bezbjednosti nalazi se na licu mjesta, dok je grad djelimično blokiran.