Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BANKOK

Detalji napada na pijaci: Upucao bivše kolege, pa presudio sebi

Prema navodima lokalnih medija, napadač je 61-godišnji muškarac koji je usmrtio bivše kolege iz firme za obezbjeđenje

Snimljen napadač. Screenshot

B. C.

28.7.2025

Jezivi snimak prikazuje trenutak kada je naoružani muškarac otvorio vatru unutar prometne pijace u Bangkoku, dok se u pozadini čuju glasni pucnji, a kupci panično bježe pokušavajući da se spasu.

Prema navodima lokalnih medija, napadač je 61-godišnji muškarac koji je, nakon što je usmrtio bivše kolege iz firme za obezbjeđenje, sebi oduzeo život. Policija za sada nije zvanično potvrdila detalje o pucnjavi.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak muškarca za kog se sumnja da je odgovoran za pucnjavu na prometnoj pijaci u Bangkoku, u kojoj je najmanje četvoro ljudi ubijeno.

Napadač je otvorio vatru u jeku gužve, a nadzorne kamere zabilježile su trenutak njegovog ulaska, kao i pucnje koji su uslijedili. Na snimku se vidi i trenutak kada je počinio samoubistvo, navodi Telegraf.

Prvobitno su mediji izvještavali da je počinilac u bjekstvu, što je izazvalo hitnu potragu i evakuaciju tržnice, ali se kasnije ispostavilo da je napadač na licu mjesta oduzeo sebi život.

Neki lokalni portali objavili su i njegovu sliku, na kojoj se vidi muškarac u crnoj majici, maskirnim šortsevima, bijielom kačketu i sa rancem okačenim sprijeda.

Veliki broj pripadnika snaga bezbjednosti nalazi se na licu mjesta, dok je grad djelimično blokiran.

# NAPAD
# PUCNJAVA
# BANKOK
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.