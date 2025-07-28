Predsjedavajući Predstavničkog doma SAD brani Izrael: "Hamas je ukrao hranu, ogromnu količinu"

Predsjedavajući Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Majk Džonson (Mike Johnson) u nedjelju je slike iz Pojasa Gaze nazvao "srceparajućim", ali je tvrdio da je palestinska grupa Hamas ukrala pomoć, uprkos tome što izraelska vojska nije pronašla dokaze za tu tvrdnju, javlja Anadolu.

- Slike su uznemirujuće i srceparajuće. Svi želimo mir u toj regiji - rekao je Džonson Kristen Velker (Welker) iz NBC Newsa kada su mu pokazane slike djece koja gladuju u Gazi i doveo je u pitanje odluku Izraela da pauzira vojne operacije uslijed međunarodnog negodovanja zbog krize gladi.

Džonson je rekao da je razgovarao s izraelskim ambasadorom u SAD-u Jehielom Leitarom (Yechiel Leiter), kao i s drugim izraelskim zvaničnicima.

"Hamas ukrao hranu"

- Važno je napomenuti: Izrael je, od početka ovog rata, isporučio više od 94.000 kamiona punih hrane. To je dovoljno hrane da se nahrani dva miliona ljudi tokom dvije godine, pokušavajući to da se dostavi u Gazu. Ali, Hamas je ukrao hranu, ogromnu količinu - tvrdio je.

Ustvari, naveo je, brojke pokazuju da je "Hamas 2024. godine profitirao na više od 500 miliona dolara ukradene pomoći u hrani koja je trebala ići ovim siromašnim ljudima kojima je bila potrebna."

- To je polovina njihovog budžeta. Dakle, ovo je pokvaren sistem - dodao je.

Džonson je rekao da Ujedinjene nacije (UN) treba da sarađuju s Izraelom kako bi se osiguralo da hrana stigne do ljudi kojima je najpotrebnija.

Velker je osporila Džonsonovu tvrdnju, pozivajući se na izvještaj "New York Timesa" u kojem se navodi da izraelska vojska nikada nije pronašla dokaz da je Hamas sistematski krao isporuke pomoći koje je obezbijedio UN i druge grupe.

Visoki oficiri izraelske vojske priznali su da nema dokaza da je Hamas sistematski krao humanitarnu pomoć koju je UN isporučio tokom rata u Gazi, objavili su izraelski mediji u subotu.

Privremene pauze u borbama

U nedjelju je Izrael najavio planove za lokalizovane privremene pauze u borbama kako bi se omogućila isporuka pomoći kroz određene sigurne koridore nakon što su desetine Palestinaca umrle od gladi u blokiranoj enklavi.

Kriza gladi u Gazi pretvorila se u humanitarnu katastrofu.

Potresni snimci prikazuju mršave Palestince, neke svedene na kožu i kost, kako se ruše od iscrpljenosti, dehidracije i dugotrajnog gladovanja.

Izrael je od 2. marta zatvorio sve prelaze, pogoršavajući humanitarne uslove u enklavi.