Povratak iz tame: Bivši ukrajinski zarobljenici i dalje sanjaju ruske ćelije

U potresnom izvještaju Associated Pressa (AP) donosi svjedočanstva ukrajinskih ratnih zarobljenika koji su nakon godina provedenih u ruskom zarobljeništvu vraćeni kući. Iako su preživjeli, njihov život nije nastavljen tamo gdje je stao, jer mnogi od njih i dalje svake noći mentalno ostaju zaključani u ćelijama u Olenivki, Taganrogu i drugim zloglasnim zatvorima.

Stanislav Tarnavski (Tarnavskyi), bivši ukrajinski vojnik koji je proveo gotovo tri godine u ruskim zatvorima, nakon povratka u Kijev pokušava voditi normalan život. Ima stan, zaručnicu i psa. No, kako piše AP, trauma iz zarobljeništva ga ne pušta.

Napadi panike

- Sanjam da me ponovo hapse, da me tuku, prijete mi. Budim se u panici i treba mi vremena da shvatim da sam kod kuće- rekao je Tarnavski za AP.

AP navodi da je Tarnavski bio zarobljen tokom bitke za Mariupolj 2022. godine i prebačen u zatvor Olenivka, poznat po teškim uslovima i torturi.

Psiholozi koji rade s bivšim zarobljenicima, poput Ksenije Voznicina (Voznitsynea) iz centra Lisova Poliana, upozoravaju da su simptomi PTSP-a kod povratnika izuzetno snažni. Kako navodi AP, traumatski podražaji poput zvuka zatvaranja vrata ili naglih pokreta mogu izazvati flashbackove i napade panike.

- Za njih rat još traje, samo sada u snovima- rekla je Voznicina.

AP donosi i priču Denisa Zalizka (Denysa Zalizka), 21-godišnjeg bivšeg vojnika koji je proveo 15 mjeseci u ruskom zarobljeništvu. Iako se fizički oporavio, emocionalne rane su još svježe.

Dug put rehabilitacije

- Ne mogu spavati. Bojim se ljudi. Sve me podsjeća na ispitivanja- izjavio je Zalizko za AP. Trenutno pokušava pronaći mir u muzici i fizičkoj aktivnosti.

Prema podacima koje prenosi AP, više od 5.000 ukrajinskih ratnih zarobljenika vraćeno je kući od početka rata, ali većina njih i dalje se suočava sa psihičkim posljedicama mučenja, gladi i izolacije.

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je pred njima dug put rehabilitacije, a najteži dio je, kako piše AP, ponovno izgraditi povjerenje, osjećaj sigurnosti i vjeru da su stvarno slobodni.