Ben-Gvir bijesan zbog pauza u ofanzivi na Gazu: "Umjesto pomoći, trebamo im slati granate"

Itamar Ben-Gvir, izraelski ministar za nacionalnu sigurnost, žestoko je reagovao na odluku premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da uvede "humanitarne pauze" tokom ofanzive na Gazu.

Netanjahu je, prema navodima izraelskih medija, donio odluku o privremenom prekidu napada radi omogućavanja ulaska hrane u Gazu, ali bez konsultacija s krajnje desničarskim ministrima u svojoj vladi, uključujući Ben-Gvira i ministra finansija Becalela Smotricha (Bezalel Smotrich).

Ben-Gvir je na društvenim mrežama objavio videosnimak u kojem otvoreno napada premijera.

- Njegov pristup je moralno bankrotiran. Dok su naši taoci još u Gazi, naš premijer šalje humanitarnu pomoć. Jedino što im trebamo poslati su granate, kako bi potakli na odlazak Palestinaca, osvojili teritorij i pobijedili u ratu - rekao je Ben-Gvir.

Razlog za isključenje

Kao formalni razlog za isključenje, Netanjahuov kabinet naveo je da su Ben-Gvir i Smotrich bili "nedostupni" zbog Šabata – dana u sedmici kada Jevreji odmaraju i isključuju se od svakodnevnih aktivnosti.

Ben-Gvir, međutim, tvrdi da je riječ o političkoj odluci.

- Premijer me izdvojio jer zna da bih bio protiv. Ovo je velika greška - rekao je Ben-Gvir i dodao: "Kao ministar nacionalne sigurnosti, uvijek sam dostupan." Također je ustvrdio da je "Netanjahu pao na propagandu Hamasa".

Ranije podržavao izgladnjivanje Gaze

Ben-Gvir je i ranije izazivao oštre reakcije javnosti, kada je izjavio da podržava izgladnjivanje stanovništva Gaze, gdje svakodnevno umiru deseci ljudi zbog nedostatka hrane. Također je javno pozivao na potpuno etničko čišćenje Gaze od palestinskog stanovništva.

Za razliku od njega, Smotrich – iako poznat po sličnim ekstremnim stavovima – nije komentarisao ni odluku o humanitarnim pauzama, niti navode da je bio isključen iz relevantnog sastanka.