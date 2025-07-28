Još 14 Palestinaca, uključujući dvoje djece, umrlo od gladi u posljednja 24 sata u Gazi

Najmanje 14 Palestinaca, uključujući dvoje djece, umrlo je od gladi u Pojasu Gaze u posljednja 24 sata, dok se glad izazvana višemjesečnom izraelskom opsadom nastavlja pogoršavati, saopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva, javlja Anadolu.

Bolnice su zabilježile 14 novih smrtnih slučajeva u posljednja 24 sata zbog gladi i pothranjenosti, uključujući dvoje djece koja su umrla od gladi", saopćilo je to ministarstvo.

Sa novim smrtnim slučajevima, u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine od posljedica gladi je umrlo 147 osoba, uključujući 88 djece.

Kriza gladi u Gazi pretvorila se u humanitarnu katastrofu.

Potresni snimci prikazuju mršave Palestince, neke svedene na kost i kožu, kako se ruše od iscrpljenosti, dehidracije i dugotrajnog gladovanja.

Izrael je od 2. marta zatvorio sve prelaze, pogoršavajući humanitarne uslove u enklavi.