Američki general upozorava: Rusija bi mogla napasti Baltik do 2027.

Bivši komandant američke vojske za Evropu, general Ben Hodžis (Ben Hodges), upozorio je da je mogućnost ruskog napada na baltičke zemlje realna i da se saveznici moraju ozbiljno pripremiti.
U intervjuu za poljski Onet, Hodžis se složio s procjenom premijera Poljske Donalda Tuska da bi do napada moglo doći već do 2027. godine.
- Nažalost, smatram da je takav scenarij sasvim moguć, naročito ako Ukrajina ne uspije ili ako Kremlj zaključi da Sjedinjene Američke Države ne stoje čvrsto uz Kijev, te da Evropa ne pokazuje dovoljno odlučnosti. U tom slučaju, Rusija bi mogla napasti jugoistočnu Latviju – recimo, Daugavpils – ili Moldaviju, što bi direktno uticalo na Rumuniju kao članicu NATO-a - rekao je Hodžis.
Daugavpils se nalazi na istoku Latvije, u blizini granice s Bjelorusijom.
General ističe da je trenutno veoma teško odgovoriti na ruske prijetnje, jer one uglavnom ostaju ispod praga koji bi aktivirao Član 5. NATO sporazuma.
- Sve dok ruske provokacije ne prerastu u otvorene napade na teritorij NATO-a, naš odgovor ostaje ograničen. Takav oprez samo dodatno ohrabruje Moskvu. Rusi vode rat protiv nas već godinama, iako to nerado priznaju mnogi na Zapadu. Upravo to Rusija i koristi. Moramo pronaći način da ih zaustavimo i spriječimo dalje širenje sukoba - naglasio je.
Prema njegovom mišljenju, Evropa u tome mora igrati ključnu ulogu.
- U konvencionalnim aspektima rata, američko prisustvo je važno, ali Evropa mora imati sopstvene kapacitete i pokazati Moskvi da je spremna da odgovori, čak i ako bi Sjedinjene Američke Države bile fokusirane na Pacifik - zaključio je Hodžis.