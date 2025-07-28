Američki general upozorava: Rusija bi mogla napasti Baltik do 2027.

Bivši komandant američke vojske za Evropu, general Ben Hodžis (Ben Hodges), upozorio je da je mogućnost ruskog napada na baltičke zemlje realna i da se saveznici moraju ozbiljno pripremiti.

U intervjuu za poljski Onet, Hodžis se složio s procjenom premijera Poljske Donalda Tuska da bi do napada moglo doći već do 2027. godine.

- Nažalost, smatram da je takav scenarij sasvim moguć, naročito ako Ukrajina ne uspije ili ako Kremlj zaključi da Sjedinjene Američke Države ne stoje čvrsto uz Kijev, te da Evropa ne pokazuje dovoljno odlučnosti. U tom slučaju, Rusija bi mogla napasti jugoistočnu Latviju – recimo, Daugavpils – ili Moldaviju, što bi direktno uticalo na Rumuniju kao članicu NATO-a - rekao je Hodžis.