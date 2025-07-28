Pad Air Indije otvorio pitanje: Da li je vrijeme za kamere u kokpitu?

Tragedija koja je odnijela više od 260 života nakon pada Air India leta AI171 u junu ove godine ponovo je pokrenula veliku debatu u avio-industriji, da li je krajnje vrijeme da se uvedu kamere u kokpit?

Djelomična slika

Kako piše The Indian Express, preliminarna istraga pokazala je da su oba prekidača za gorivo „fuel control switches“ prebačena iz pozicije “RUN” u “CUTOFF” unutar jedne sekunde, što je dovelo do trenutnog isključenja oba motora neposredno nakon polijetanja.

Upravo ovaj detalj, prema pisanju The Indian Expressa, otvara ključnu dilemu, ko je i pod kojim okolnostima isključio gorivo, te da li je došlo do ljudske greške, sabotaže ili tehničkog kvara? Iako podaci iz crnih kutija (audio i parametri leta) pružaju djelimičnu sliku, vizuelni dokaz iz kabine mogao bi donijeti ključne odgovore.

Industrijski stručnjaci već godinama ističu važnost tzv. “treće crne kutije”, video zapisa iz kokpita. Kako navodi The Indian Express, takvi snimci bi u ovom slučaju jasno pokazali ko je i kada dodirnuo komandne prekidače.

Otpor sindikata pilota

Međutim, rasprava o kamerama u kokpitima traje već više od dvije decenije, a glavni otpor dolazi od sindikata pilota, koji upozoravaju na narušavanje privatnosti, profesionalnog integriteta i mogućnost zloupotrebe snimaka. Uprkos tehnološkoj dostupnosti, pravni i etički otpori i dalje blokiraju implementaciju ovog sistema u većini komercijalnih letjelica.

U tekstu The Indian Expressa podsjeća se i na slučaj Germanwings iz 2015. godine, kada je kopilot namjerno srušio avion u Alpe, a kamere su tada također bile predmet rasprave ali bez konkretne promjene regulative.

Ipak, mnogi vjeruju da bi tragedija leta AI171 mogla biti prelomna tačka. Kako zaključuje The Indian Express, ako industrija zaista teži transparentnosti i sigurnosti, “vrijeme za treću crnu kutiju je odavno stiglo”.