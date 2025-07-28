Španija iz aviona dostavlja hranu Palestincima: "Glad u Gazi je sramota za cijelo čovječanstvo"

Španski premijer Pedro Sančez (Sanchez) najavio je da će ova zemlja iz zraka izbaciti 12 tona humanitarne pomoći u Pojas Gaze gdje zbog izraelske blokade vlada glad, a zabilježene su desetine slučajeva smrti djece zbog nedostatka hrane.

Operacija je rijedak primjer da se evropska nacija pridružuje zemljama Bliskog istoka u slanju pomoći zračnim putem.

Sančez, jedan od najžešćih kritičara izraelske vojne ofanzive u Gazi, rekao je na konferenciji za novinare da će se isporuka izvršiti iz Jordana u petak pomoću aviona španske ratne avijacije.

- Glad u Gazi je sramota za cijelo čovječanstvo i stoga je njeno zaustavljanje moralni imperativ – istakao je Sančez.

Ministarstvo odbrane kaže da će 12 tona biti isporučeno u operaciji sličnoj onoj provedenoj u martu 2024., kada je Španija u Gazu isporučila 26 tona hrane.