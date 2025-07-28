Oglasio se heroj iz aviona o incidentu: "Želio sam zaštiti ostale, reagovao sam instinktivno"

Indijski YouTube kanal NDTV objavio je snimak incidenta na kojem se vidi trenutak kada Nasteski savladava putnika koji viče da ima bombu i vrijeđa američkog predsjednika Donalda Trampa.

Njega je savladao Zoran Nasteski, koji je porijeklom iz Sjeverne Makedonije i Srbije, koji stanuje u Velikoj Britaniji. Nasteski je muškarca tokom leta oborio na pod i zadržao do slijetanja, kada ga je preuzela škotska policija. U Velikoj Britaniji je u međuvremenu pokrenuta istraga o terorističkom napadu.

Na letu od Londona do Glazgova jučer se desio incident nakon što je jedan od putnika uzvikivao da ima bombu, uz parole "Smrt Americi, smrt (predsjedniku SAD Donaldu) Trampu" i "Allahu akbar".

- Jučer ujutru (27. jula) krenuo sam na odmor u Glazgov. Desetak minuta prije slijetanja, pored mene je prošao čovjek koji je u rukama držao kafu i telefon. Prvo sam se uplašio da će me politi vrućom kafom, pa sam se sklonio. Zatim je počeo da viče da ima bombu i da će oboriti avion, da bi dokazao da je Trampova politika pogrešna - navodi Nasteski.

Putnici su se uspaničili, dodao je Nasteski, djeca su vrištala, a i posada se vidno uznemirila.

- Samo sam instinktivno reagovao, želio sam da zaštitim ostale. Ustao sam, oborio ga, oduzeo mu telefon i držao mu ruke do slijetanja. Ubrzo mi je pomogao još jedan putnik, nisam siguran da li je bio Englez ili Skot - ispričao je Nasteski.

Po slijetanju na aerodrom, na pistu su izašli vatrogasci i policija, koji su uhapsili 41-godišnjeg muškarca. Cijeli događaj zabiležila je jedna putnica, a snimak je kasnije poslala Nasteskom, koji ga je podijelio na internetu. Video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama i objavljen je i na NDTV kanalu

Preseljenje u Srbiju

Nakon deset godina rada u Velikoj Britaniji, Nasteski planira da se sa svojom partnericom preseli u Srbiju, gdje ima porodične korijene - otac mu je Makedonac, rođen je u Skopju, a majka mu je Srpkinja.

- Selim se za Beograd, jer sam upoznao najdivniju ženu na svetu, Sandru - zaključuje Nasteski.

Aviokompanija Izi džet je, povodom incidenta, saopćila da je muškarac uhapšen odmah po slijetanju u Glazgov i da je osoblje aviona obučeno da postupa u incidentnim situacijama, da se sigurnost svih u avionu ne bi dovodila u pitanje.