OGROMAN PROBLEM

Mohamad Ababneh iz Amana za "Avaz": U Ambasadi se gotovo nikad ne javljaju na telefon, turisti otkazuju posjete BiH

Očekujem prvo da se prema meni ponašaju kao prema čovjeku, da ne moram moliti preko interfona da mi ambasada otvori kapiju, kaže Ababneh

Piše: Alen Bajramovic

28.7.2025

Građani BiH, ali i strani državljani koji u jeku turističke sezone žele posjetiti našu zemlju, nailaze na ogromne probleme u radu Ambasade BiH u Jordanu. Nekoliko njih obratilo se i „Avazu“, navodeći da nailaze na zatvorena vrata, te da ih se maltretira sa zahtjevima da termine razgovora sa službenikom konzularnog odjela zakazuju putem e-maila, da to pokušavaju, ali bezuspješno.

Javio nam se i Mohamad Ababneh (Mohammad), državljanin BIH koji se trenutno nalazi u Jordanu. Kaže da tokom svojih više od 20 godina interakcije s ambasadom u Amanu na ovakve probleme nije nailazio.

- Mnogi moji prijatelji, koji su željeli posjetiti Bosnu kao turisti, otkazali su posjete, promijenili planove i odlaze na gostoljubivije destinacije zbog nedostatka komunikacije s ambasadom i loše interakcije s njima. Gotovo nikad se ne javljaju na telefon, ne javljaju se na zvonce ambasade. I ja sam imao loše iskustvo s ambasadom. Pokušavao sam obnoviti pasoš u januaru, a dobio sam ga u junu. Mom sinu, za kojeg sam podnio zahtjev za registraciju u Bosni od januara, bilo je dozvoljeno da podnese zahtjev za pasoš tek prije nekoliko dana, krajem jula – kazao nam je Ababneh.

Pojašnjava da Ambasada BiH ima sistem za zakazivanje termina, ali kada je pokušao da ga koristi dobio je odgovor da ne radi i da osoblje kontaktira telefonskim putem.

- Kada sam to uradio, nisu odgovorili nekoliko dana. Kada su odgovorili, rekli su: „Žao mi je, molim vas, pošaljite e-mail da zakažete termin“. Dakle, imate nekoliko filterskih kapija koje će postaviti prepreke pred svakoga ko pomisli da ide u Bosnu, a samo oni koji zaista moraju će nastaviti. Zapravo, situacija je toliko loša da turističke kompanije u Jordanu sada reklamiraju putovanja na Kosovo i prodaju aranžmane – ističe Ababneh.

Zbog ovakve situacije, osim budžetskih prihoda, posljedice će imati i turistički kapaciteti u BiH, posebno zbog velike zainteresiranosti hodočasnika iz Libana, koji svake godine posjećuju Međugorje.

- Očekujem prvo da se prema meni ponašaju kao prema čovjeku, da ne moram moliti preko interfona da mi ambasada otvori kapiju. Uostalom, ja sam bosanski državljanin i imovina bosanske ambasade je navodno moja zemlja. Volio bih da bude prisutno više zaposlenih i da ambasador bude dostupan. Imali smo zlatne godine u ambasadi između 2018. i 2024. godine. Osoblje je bilo nevjerovatno efikasno, bili su vrlo pristupačni – kaže Mohamed Ababneh.

Na upit „Avaza“ ambasador BiH Slavko Matanović u nedjelju je odgovorio da konzularni odjel funkcionira u skladu s raspoloživim ljudskim i tehničkim kapacitetima. Rad sa strankama u konzularnim poslovima odvija se od nedjelje do srijede, od 10 do 12 sati, dok je termin za telefonske pozive u vezi s vizama svakim radnim danom od 14 do 15 sati. Problem je, kako kaže, u nedostatku službenika, zbog čega je od Ministarstva vanjskih poslova BiH više puta upućen zahtjev za dodatnim kadrovskim pojačanjem.

