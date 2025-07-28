Mohamad Ababneh iz Amana za "Avaz": U Ambasadi se gotovo nikad ne javljaju na telefon, turisti otkazuju posjete BiH

Građani BiH, ali i strani državljani koji u jeku turističke sezone žele posjetiti našu zemlju, nailaze na ogromne probleme u radu Ambasade BiH u Jordanu. Nekoliko njih obratilo se i „Avazu“, navodeći da nailaze na zatvorena vrata, te da ih se maltretira sa zahtjevima da termine razgovora sa službenikom konzularnog odjela zakazuju putem e-maila, da to pokušavaju, ali bezuspješno.

Javio nam se i Mohamad Ababneh (Mohammad), državljanin BIH koji se trenutno nalazi u Jordanu. Kaže da tokom svojih više od 20 godina interakcije s ambasadom u Amanu na ovakve probleme nije nailazio.

- Mnogi moji prijatelji, koji su željeli posjetiti Bosnu kao turisti, otkazali su posjete, promijenili planove i odlaze na gostoljubivije destinacije zbog nedostatka komunikacije s ambasadom i loše interakcije s njima. Gotovo nikad se ne javljaju na telefon, ne javljaju se na zvonce ambasade. I ja sam imao loše iskustvo s ambasadom. Pokušavao sam obnoviti pasoš u januaru, a dobio sam ga u junu. Mom sinu, za kojeg sam podnio zahtjev za registraciju u Bosni od januara, bilo je dozvoljeno da podnese zahtjev za pasoš tek prije nekoliko dana, krajem jula – kazao nam je Ababneh.

Pojašnjava da Ambasada BiH ima sistem za zakazivanje termina, ali kada je pokušao da ga koristi dobio je odgovor da ne radi i da osoblje kontaktira telefonskim putem.

- Kada sam to uradio, nisu odgovorili nekoliko dana. Kada su odgovorili, rekli su: „Žao mi je, molim vas, pošaljite e-mail da zakažete termin“. Dakle, imate nekoliko filterskih kapija koje će postaviti prepreke pred svakoga ko pomisli da ide u Bosnu, a samo oni koji zaista moraju će nastaviti. Zapravo, situacija je toliko loša da turističke kompanije u Jordanu sada reklamiraju putovanja na Kosovo i prodaju aranžmane – ističe Ababneh.

Zbog ovakve situacije, osim budžetskih prihoda, posljedice će imati i turistički kapaciteti u BiH, posebno zbog velike zainteresiranosti hodočasnika iz Libana, koji svake godine posjećuju Međugorje.