Stotine vatrogasaca pokušava ugasiti požare u Turskoj, Grčkoj i Albaniji, nekoliko osoba uhapšeno zbog podmetanja

Požari su i dalje aktivni u Turskoj, Albaniji i Grčkoj, a vatrogasci se i dalje bore s vatrom.

Posljednjih par sedmica Turska je pretrpjela desetine šumskih požara zbog porasta temperatura, a deset vatrogasaca je prošle sedmice poginulo boreći se s požarom u centralnoj provinciji Eskisehir.

Vruća i suha ljeta su uobičajena u mediteranskoj regiji, ali intenzivniji toplotni valovi doprinijeli su razornim šumskim požarima posljednjih godina usred brzog porasta temperatura širom svijeta, prenosi Reuters.

Kako je saopćila je vatrogasna brigada, najmanje 44 šumska požara izbila su u Grčkoj u protekla 24 sata.

Požar rasplamsan

Na južnom grčkom ostrvu Kitera, jaki vjetrovi su ponovo rasplamsali požar koji gori od subote. U Atini su vatrogasci brzo stavili pod kontrolu požar koji je izbio u podnožju planine Himet, u blizini univerzitetskog kampusa i gusto naseljenih predgrađa.

U Albaniji se više od 900 vatrogasaca, uz pomoć vojske, borilo da stavi pod kontrolu šumski požar prije nego što je stigao do primorskog grada Sarande i drugih turističkih mjesta na jugu zemlje.

Oko 13 osoba uhapšeno je zbog podmetanja požara u posljednja tri dana, saopćila je policija.

Evakuacija sela

Do sada je plamen oštetio ukupno oko 16.000 hektara. Lokalni mediji javljaju da su vlasti privele dvije osobe koje istražuju uzrok požara.

Tokom vikenda, nekoliko sela u Grčkoj je evakuisano, dok je pet osoba povrijeđeno u šumskim požarima.