Trampove ruke ponovo u centru pažnje: Neobičan izgled kože izazvao špekulacije

Na fotografiji koja se proširila društvenim mrežama, jasno se vidi neobično naborana i suha koža na Trumpovoj šaci

Trampove ruke. Screenshot

D. H.

28.7.2025

Tokom današnjeg susreta s britanskim premijerom, američki predsjednik Donald Trump ponovo je izazvao pažnju javnosti, ovaj put i zbog izgleda svojih ruku.

Na fotografiji koja se proširila društvenim mrežama, jasno se vidi neobično naborana i suha koža na Trumpovoj šaci, uz uočljiv kontrast boje koji upućuje na moguće korištenje šminke kako bi se prikrili simptomi.

Iako iz Bijele kuće ovoga puta nije bilo novog saopćenja, mnogi su podsjetili na ranije potvrđene dijagnoze hronične venske insuficijencije (CVI) kod predsjednika, koju je administracija opisala kao "neopasnu i uobičajenu za osobe njegovih godina", te bez povezanosti s težim srčanim ili venskim oboljenjima.

Spekulacije o korištenju korektivne šminke dodatno su podgrijane uvećanim snimkom koji pokazuje jasnu razliku u teksturi i boji kože, što je mnoge navelo da zaključe kako je riječ o pokušaju prikrivanja promjena izazvanih CVI-jem.

Hronična venska insuficijencija je stanje kod kojeg vene – najčešće u nogama – gube sposobnost efikasnog vraćanja krvi ka srcu, što dovodi do nakupljanja krvi, otoka, težine u udovima, promjene pigmentacije kože, a ponekad i do ulceracija. Iako se primarno javlja u donjim ekstremitetima, simptomi se, u blažim oblicima, mogu pojaviti i na drugim dijelovima tijela.

# RUKE
# DONALD TRUMP
