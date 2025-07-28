Trampove ruke ponovo u centru pažnje: Neobičan izgled kože izazvao špekulacije

Tokom današnjeg susreta s britanskim premijerom, američki predsjednik Donald Trump ponovo je izazvao pažnju javnosti, ovaj put i zbog izgleda svojih ruku.

Na fotografiji koja se proširila društvenim mrežama, jasno se vidi neobično naborana i suha koža na Trumpovoj šaci, uz uočljiv kontrast boje koji upućuje na moguće korištenje šminke kako bi se prikrili simptomi.

Iako iz Bijele kuće ovoga puta nije bilo novog saopćenja, mnogi su podsjetili na ranije potvrđene dijagnoze hronične venske insuficijencije (CVI) kod predsjednika, koju je administracija opisala kao "neopasnu i uobičajenu za osobe njegovih godina", te bez povezanosti s težim srčanim ili venskim oboljenjima.