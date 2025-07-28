Video / Tramp bez dlake na jeziku izvrijeđao gradonačelnika Londona: "Odvratan čovjek, katastrofalan"

- Nisam fan vašeg gradonačelnika. Mislim da je obavio užasan posao... odvratan čovjek. Mislim da je katastrofalan. Ali da, svakako bih posjetio London – izjavio je Tramp.

Tramp je upitan da li planira posjetiti London tokom svoje tamošnje državne posjete.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) danas je iznio uvrede na račun gradonačelnika Londona Sadika Kana (Khana), dok je sjedio pored premijera Velike Britanije Kira Starmera (Keira).

Ova opaska stvorila je neprijatnu situaciju za Starmera, koji je sjedio pored Trampa nakon bilateralnog sastanka dvojice lidera u Škotskoj.

Starmer je o Kanu, svom stranačkom kolegi iz Laburističke partije s kojim Trump već godinama ima sukobe, rekao: "On je zapravo moj prijatelj".

Tramp i Kan – trostruki gradonačelnik i jedan od najistaknutijih muslimanskih političara u Britaniji – imaju burnu historiju odnosa. Kan je nakon Trampovog reizbora za predsjednika SAD-a izjavio da to pokazuje kako "napredak nije zagarantovan" te kritikovao "rasizam i mržnju" koje je, po njegovom mišljenju, pokrenula kampanja.

"Beba u peleni"

Tramp je ranije nazvao Kana "apsolutnim gubitnikom" i "veoma glupim", nakon što ga je Kan uporedio s "fašistima 20. stoljeća". Tokom Trampove prve državne posjete 2018. godine, Kan je dozvolio anti-Tramp aktivistima da puste balon iznad britanskog parlamenta koji prikazuje Trampa kao uplakanu bebu u peleni.

Tokom iste posjete, američki predsjednik je iskoristio priliku da pohvali Nigela Faragea, vođu desničarske Reform UK stranke, koja bilježi porast podrške i prijeti Starmerovoj vladi u anketama.

- Nigel je, kao što znate, moj prijatelj. Sviđa mi se ovaj čovjek (Kir), i sviđa mi se Nigel. Znate, ne poznajem baš dobro ovdašnju politiku. Ne znam tačno gdje ko stoji. Rekao bih da je jedan blago liberalan – ne previše – a drugi blago konzervativan. Ali obojica su dobri ljudi – naveo je Tramp.

Slične vrijednosti

Starmer, koji se nalazi u centru ljevice, naglasio je da on i Tramp dijele slične vrijednosti, ističući: "Obojica volimo svoje zemlje, svoje porodice, i zbog toga već imamo mnogo zajedničkog".

- To pokazuje da čak i kada dolazite iz različitih političkih perspektiva, različitih sredina, postoji ogroman prostor zajedničkog djelovanja kad je riječ o interesima naših dviju velikih zemalja – poručio je.